Côte d’Ivoire: la police démantèle une bande spécialisée dans le vol de motos

Trois individus spécialisés dans le vol de motos ont été mis aux arrêts par la police ivoirienne à Bondoukou au nord-est de la Côte d’Ivoire. Les malfrats seront présentés à la justice afin qu’ils répondent de leurs actes.

A l’issue d’une intervention de la Police Criminelle de Bondoukou, quatre redoutables malfrats, spécialisés dans le vol des engins à deux et trois roues, ont été appréhendés. Cette opération a été menée le dimanche 22 août 2021. Il s’agit des nommés, K.A, SA, CM et SS, auteurs de plusieurs motos volées et revendues au Ghana.

Par ailleurs, précise la police, les personnes arrêtées seront conduites devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. La semaine dernière, la police ivoirienne a mis la main sur un groupe de malfrats, qui menacent la sécurité de la population dans la ville de Man, située à l’ouest de la Côte d’Ivoire.

ll s’agit d’une bande de 3 individus qui opèrent à main armée. La fouille de leurs domiciles a permis de saisir 01 kalachnikov, 02 chargeurs garnis, un sac contenant 480 munitions, 03 couteaux, 05 téléviseurs écrans plats, 02 ordinateurs portables, 04 décodeurs, 01 unité centrale de caméra de surveillance, 01 DVD, 03 woofer et 24 téléphones portables.