Côte d’Ivoire: Ahmed, l’éléphant buveur d’alcool, s’est encore échappé et fait des dégâts

L’éléphant solitaire, portant le sobriquet d’Ahmed, fait encore parler de lui en Côte d’Ivoire. Le mastodonte s’est encore échappé du parc de N’zi River Lodge et fait des dégâts de village en village, selon les autorités.

La Direction de la Police Forestière et de l’Eau de la Côte d’ Ivoire s’est activée pour trouver une solution définitive à la situation de l’Eléphant « Ahmed ». L’animal s’est encore échappé du parc de N’zi River Lodge et crée d’énormes dégâts. Selon les autorités, il a démoli des hangars, saccagé des plantations, broyé, avec ses 4 tonnes, motos et voitures et vidé des fûts d’alcool de palme jusqu’à l’ivresse.

D’après RFI, une mission a débuté vendredi pour recenser les victimes de l’animal et sensibiliser la population afin qu’elle évite de s’approcher d’Ahmed ainsi que ses zones de présence.

200 litres de « Koutoukou«

Sorti du parc national d’Azagny, dans le département de Grand-Lahou, en septembre 2020, l’animal a fait irruption dans une usine de fabrication de boissons locales à Guitry. Paniqué, le personnel de l’usine a pris la fuite. « Ahmed« , pour étancher sa soif, a bu 200 litres de « Koutoukou«, un spiritueux produit localement en Côte d’Ivoire et communément appelé « Sodabi » au Bénin et au Togo.

Devenu saoul, le pachyderme a semé la terreur dans la localité de Guitry et dans la région de Divo. Il s’en est pris à deux personnes qui ont pu échapper à ses attaques, dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Alertée, la Direction de la Police Forestière et de l’Eau de Côte d’ Ivoire a pris les dispositions pour capturer l’animal. Une fois maîtrisé, Ahmed a été transféré au Zoo National d’Abidjan, le 10 septembre 2020. Dans la matinée du vendredi 11 septembre 2020, sous le contrôle des techniciens de la faune et avec l’appui des experts, il a fait ses premiers pas dans le zoo et a pu se rapprocher de CAN (l’éléphant du zoo).