Centrafrique: la Tunisie dépêche un détachement militaire pour stabiliser le pays

La Tunisie a déployé des soldats en Centrafrique pour renforcer la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de ce pays d’Afrique Centrale.

La présidence tunisienne a annoncé jeudi, le départ d’une mission militaire en Centrafrique. Objectif? Epauler la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique. « La Tunisie croit en la sécurité et la paix à l’intérieur et à l’extérieur, et il n’est pas un hasard que les Nations-Unies renouvellent le recours aux vaillantes forces militaires tunisiennes », a déclaré le président Kaïs Saïed.

A lire aussi: Centrafrique: l’embargo sur les armes prolongé d’un an

« Cette participation porte plusieurs enseignements et significations, et prouve que les institutions de l’Etat continuent à travailler, malgré les conditions difficiles que traverse le pays ». Dans le pays de Faustin-Archange Touadéra, les forces tunisiennes vont opérer sous la mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine (MINUSCA).