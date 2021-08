Cameroun : 1 500 jeunes filles apprennent le codage informatique

Un programme de formation dans le domaine du codage numérique a été lancé à l’intention des jeunes femmes, par la Commission économique des Nations Unis.

En Afrique, en général, le fossé numérique existant entre les sexes est énorme. Ceci est dû au fait que les femmes n’ont pas accès au codage informatique. Sur l’ensemble du continent africain, seules 22,5 % de femmes ont accès aux technologies informatiques. Pour cela, la Commission européenne des Nations unies a mis en place une formation au codage, à destination des jeunes femmes, visant à combler le fossé numérique entre les sexes.

Ainsi au Cameroun, 1 500 adolescentes et jeunes femmes, âgées de 12 à 25 ans, actuellement en formation, seront bientôt capables de programmer des jeux vidéo, des logiciels et des applications numériques, grâce à ce programme de la Commission économique des Nations unies. Elles apprennent le code informatique, un langage devenu omniprésent, avec ses règles et son vocabulaire, pour développer des solutions du quotidien. La Commission économique de l’ONU espère former au total 8 000 jeunes Africaines dans les TIC. Une première en Afrique, notamment au Cameroun, où les professionnelles du codage ont souvent du mal à se faire accepter dans les entreprises.

Au Cameroun, les hommes dominent la majeure partie des métiers du code informatique. Pour Gloire Junior Bidias, formateur et codeur professionnel, cette initiation de 15 jours est un pari sur l’avenir. Le but est d’encourager les entreprises à recruter davantage de femmes.