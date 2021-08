Bénin – Vaccination anti-Covid-19: 15 jours d’ultimatum à tous les acteurs du football

La Fédération béninoise de football (FBF) était, mardi, à Natitingou, en Assemblée générale ordinaire, au titre de la saison 2020-2021. Et les acteurs du foot béninois ont pris plusieurs résolutions, notamment, la décision de rendre obligatoire, le vaccin anti-Covid pour toute la fédération et de fixer la date du démarrage du championnat national au 16 octobre prochain.

Présidée par Mathurin de Chacus, la Fédération béninoise de football a tenu, mardi, à Natitingou, son Assemblée générale ordinaire, au titre de la saison 2020-2021. Au terme des travaux auxquels ont participé les membres du bureau exécutif de la Fbf, les délégués des clubs de la Ligue Pro, des ligues départementales, l’association des anciens footballeurs et des médecins du sport, plusieurs grandes décisions ont été prises. Il s’agit notamment du lancement du championnat national fixé au 16 octobre prochain et la vaccination anti-covid qui est désormais obligatoire pour tous les acteurs du foot opérant sur le sol béninois.

« Je donne 15 jours à tous les membres du comité exécutif pour se faire vacciner. Passé, ce délais, ils n’y seront plus admis », a menacé De Chacus à l’occasion, avant de rassurer que, « le vaccin est très bon, positif pour notre corps. Pour ce qui est du reste, c’est du cinéma. Les gens nous trompent et veulent nous laisser mourir. Allons-nous vacciner, c’est très important pour notre survie ». Selon la résolution rendue publique, avant le démarrage du championnat 2021-2022, le certificat de vaccination anti-covid sera obligatoire et inscrit au titre des pièces à fournir pour l’établissement des licences, autant pour les joueurs que pour les membres d’encadrement des clubs.

Par ailleurs, les délégués des clubs présents à ces assises de Natitingou ont approuvé à l’unanimité le rapport du comité exécutif. Ils ont également passé en revue le bilan du compte des profits et des pertes et approuvé les comptes annuels, ainsi que le budget de la saison 2022.

Selon le secrétaire général de la FBF, Claude Paqui, la nouvelle équipe dirigeante a fait des efforts significatifs dans le sens de la professionnalisation du football béninois. Comme preuve, il a la réorganisation administrative de la fédération, l’organisation et l’achèvement du tout premier championnat féminin de football de ligue 1 et 2, puis la nomination dans les instances dirigeantes du football africain et mondial du président de la fédération béninoise de football.

« Malgré la covid-19, des progrès considérables ont été faits dans le sens de la professionnalisation du football béninois. Nous essayons de nous améliorer en ce qui concerne toutes les dispositions à prendre pour que les clubs puissent être véritablement professionnels, pour que non seulement les footballeurs vivent de ça, mais aussi l’ensemble des acteurs également », a-t-il expliqué.