Bénin: une société lance un appel à candidature aux fins de pourvoir aux postes ci-après

Une société de la place lance un appel à candidature aux fins de pourvoir aux postes ci-après :

Poste N°1 : INGENIEUR EN CHARGE DE LA COORDINATION DES ACTIVITES MOBILE MONEY ET TELEPIN

1.- Missions

 Assurer le développement des offres et applications Mobile Money & Telepin ;

 Assurer la Maintenance et Exploitation des nœuds Mobile Money & Telepin ;

 Assurer la mise en place de l’interconnexion avec les partenaires Mobile Money & Telepin ;

 Participer activement à la gestion des projets dans le cadre de l’exploitation des plateformes ;

 Assurer le backup du Responsable Plateforme Mobile money et Telepin.

2.- Activités principales

 Gérer le développement et l’implémentation des offres et garantir la qualité de service ;

 Assumer le rôle d’interface technique pour les projets ;

 Participer au diagnostic des incidents et à leur résolution

 Veiller à la continuité des services et applications 24h/24h de Mobile Money & Telepin ;

 Assurer le suivi et le contrôle de la maintenance des nœuds Mobile Money & Telepin ;

 Gérer l’exécution des plaintes clients.

3.- Profil

 Formation initiale requise : Bac + 4/5 en Electricité/ télécoms/Téléinformatique/ Electrotechnique/Electronique ou diplôme équivalent ;

 Age requis : 25/35 ans ;

 Expérience requise : Au moins trois (03) ans d’expériences

4.- Compétences Associées

 Savoir conduire un projet ;

 Connaitre le fonctionnement de la plateforme prépayée ;

 Comprendre et maîtriser le fonctionnement des équipements de la Plateforme Mobile Money et Telepin ;

 Maîtriser le principe de configuration des offres ;

 Avoir de bonnes connaissances en SQL, Bases de données et en système CS5 d’Ericsson ;

 Avoir des connaissances en UNIX et programmation SHELL & JAVA ;

 Connaissance Réseau TCP/IP/SMPP, XML ;

 Maîtriser des différents outils du Network Technology ;

 Maîtriser l’utilisation des logiciels Word, Excel et Powerpoint et des outils informatiques ;

 Maîtriser l’outil linguistique (Anglais.

APPEL A CANDIDATURE Poste N° 2: ASSISTANT PLATEFORME MOBILE MONEY ET TELEPIN

1.- Missions

Assister le Responsable Plateforme Mobile Money et Telepin ou l’Ingénieur en charge de

l’exécution quotidienne des taches liées aux activités de la plateforme.

2.- Activités principales

 Faire la vérification quotidienne des alarmes sur les plateformes Mobile Money et Telepin et les remonter systématiquement ;

 Rédiger et livrer des plans de test dans les délais demandés par le service métier ;

 Participer aux tests Pré et Post lancement suite aux différentes configurations ;

 Participer à la mise en production des offres testées et approuvées par le Comité de validation des configurations ;

 Effectuer la classification et l’archivage documentaire lié aux différents projets ;

 Suivre au quotidien l’exécution des requêtes reçues du service métier et s’assurer des délais de retour ;

 Faire le suivi des incidents remontés par les équipes métiers aussi bien sur la plateforme Mobile Money que Telepin.

3.- Profil

Formation initiale requise: Bac+3 en Développement Logiciel ou Réseaux Télécoms

Agé requis : Age requis : 18/30 ans

Expérience requise : Au moins deux (02) ans dans le développement Logiciel ou Réseaux Informatique ; pouvoir s’exprimer en anglais.

Avoir une expérience dans le domaine télécoms serait un atout.

4.- Compétences communes requises

 Etre persuasif, convainquant et autonome

 Etre honnête, crédible et intègre

 Savoir s’impliquer dans un travail en réseau

 Savoir animer une réunion et faire preuve de rigueur

 Etre organisé et méthodique

 Faire preuve d’initiative et d’anticipation

 Savoir écouter et communiquer

 Savoir respecter la confidentialité

 Etre doté d’un esprit critique

 Maîtriser l’utilisation des logiciels Word, Excel, Power Point et des outils informatiques

Poste N°3 : TECHNICIEN OSS/BSS CHARGE DE LA MEDIATION, DU PROVISIONNING et REVENUE ASSURANCE

1.- Missions

 Gérer les systèmes de Médiation, de Provisioning et de Revenue Assurance & Fraude

2.- Activités principales

 Assurer le fonctionnement quotidien (24h/24) des Systèmes de Médiation, de Provisioning et de Revenue Assurance & Gestion de la Fraude

 Contrôler l’exhaustivité et la continuité des collectes de données de communication vers les systèmes client (billing, décisionnel, fraude etc.)

 Assurer la collecte des données de communication des différentes plateformes Télécom et leur transfert vers les systèmes applicatifs (billing, décisionnel, etc.)

 Surveiller les systèmes de Provisioning afin de maintenir la disponibilité du service

 Produire les statistiques sur les requêtes et mettre en œuvre les actions correctives pour assurer la qualité de service

 Tenir un reporting quotidien sur le suivi de l’exploitation des systèmes de médiation et de provisioning.

 Assurer l’administration de la plateforme de médiation

 Assurer l’administration de la plateforme de revenue assurance & fraude

 Faire le monitoring de bout en bout des opérations d’activation et de désactivation de services initiées à travers le Système d’Information et exécutées sur les différentes plateformes télécoms

 Assurer le support aux utilisateurs des applications et répondre aux requêtes et demandes de statistiques.

3.- Profil

 Formation initiale requise: DUT/Licence en Ingénierie Informatique/Informatique de gestion ou diplôme équivalent ;

 Age requis : 25/35 ans ;

 Expérience requise : Au moins 3 années d’expérience dans le domaine.

4.- Compétences Associées

Parfaite connaissance :

 des systèmes informatiques (Windows, Linux, Unix, etc.) ;

 des bases de données (SQL, Oracle, MySQL) ;

 Opérationnel en programmation.

Poste N°4 : RESPONSABLE DATA, INNOVATION & EXPERIENCE CLIENTS

1.- Missions

 Développer l’axe internet ;

 Développer les produits et services innovants basés sur la Data

 Susciter l’usage de la data et améliorer l’expérience clients

2- Activités principales

 Mettre en œuvre les politiques de marketing et de communication élaborées pour l’axe INTERNET

 Gérer le cycle de vie des offres sur L’axe INTERNET

 Contribuer à la gestion du système de distribution des offres sur l’axe INTERNET

 Suivre et venir en appui à la gestion des projets transversaux.

3.- Profil

 Formation initiale requise : Bac + 4/5 en Gestion des Entreprises option Marketing ou un diplôme équivalent

 Age requis : au plus 40 ans ;

 Expérience requise : Au moins cinq (04) années d’expérience dans les télécommunications ou dans un cabinet /Agence marketing ou à un poste similaire

 La connaissance de la langue anglaise serait un atout.

4.- Compétences Associées

 Parfaite connaissance des techniques de gestion marketing & communication

 Connaître les techniques de gestion des produits et services

 Maitriser l’analyse du marché

 Connaître la technique de segmentation du marché

 Maîtriser l’environnement béninois et international du secteur GSM

 Maîtrise de l’outil informatique.

Poste N°5 : ASSISTANT SEGMENT JEUNES

1.- Missions

 Assurer le développement du segment jeune

2.- Activités principales

 Mettre en œuvre la politique marketing et communication élaborée pour le Segment jeune

 Gérer le cycle de vie des Offres Grand Public

 Contribuer à la gestion du système de distribution des offres pour le Segment Grand public

3.- Profil

 Formation initialerequise : Bac + 3 en Gestion des Entreprises option Marketing ou un diplôme équivalent

 Age requis : 25/35 ans ;

 Expérience requise : Au moins 5 années d’expérience dont 02 dans le domaine.

4.- Compétences Associées

 Parfaite connaissance des techniques de gestion marketing & communication

 Connaître les techniques de gestion des produits et services

 Maitriser l’analyse du marché

 Connaître la technique de segmentation du marché

 Maîtriser l’environnement béninois et international du secteur GSM

 Maîtrise de l’outil informatique.

Poste N°6 : RESPONSABLE PRODUITS

1.- Missions

 Assurer le développement du portefeuille de services financiers mobiles

2.- Activités principales

 Identifier et évaluer les opportunités de développement du portefeuille de services financiers mobiles

en accord avec les objectifs de la société

 Mobiliser et coordonner les ressources et activités nécessaires en interne et externe pour assurer le lancement des projets et offres selon le planning agréé

 Procéder au développement et lancement de l’ensemble des services définis en veillant à leur implémentation dans le respect des spécifications définies

 Proposer et concevoir de nouveaux produits et services applicables à la solution Mobile Money

 Engager des négociations avec des partenaires potentiels pour maximiser l’adoption des services financiers mobiles

 Créer des programmes d’animation des services existants favorisant la croissance et l’adoption des différents services

 Mettre en place des tests périodiques de fonctionnement de l’ensemble des services disponibles

3.- Profil

 Bac + 3/4 en Marketing, Techniques Commerciales ou Gestion

 Avoir une expérience d’au moins quatre (04) ans à un poste de Responsable de Produits, et / ou Marketing, Gestion de projets, ou avoir travaillé chez un opérateur de téléphonie ou une banque à un poste similaire.

4.- Compétences communes requises

 Etre dynamique et avoir un esprit d’équipe

 Faire preuve d’esprit critique

 Avoir une bonne capacité d’adaptation

 Etre organisé et savoir anticiper

 Savoir travailler sous pression

 Avoir une bonne aptitude communicationnelle

 Maitriser l’anglais courant et l’anglais technique

 Maitriser l’utilisation des logiciels Word, Excel, Power Point et des outils informatiques

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées à déposer au siège du Journal Matin Libre, sous pli fermé avec la mention du poste :

« ………… » au plus tard le vendredi 03 septembre 2021 à 15 heures, un dossier de candidature comprenant :

– Une lettre de motivation manuscrite + Une photo d’identité ;

 Un curriculum vitae précisant l’expérience professionnelle acquise ;

 Copies non légalisées des diplômes et attestations ;

 Une photocopie non légalisée de la Carte Nationale d’Identité.

N.B. : L’indication d’un contact téléphonique est obligatoire sous peine de rejet de dossier.

Seules les candidats correspondants aux profils exigés et ayant des dossiers complets seront contactés