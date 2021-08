Bénin – modernisation du centre commercial de Ganhi: la préparation du site entamée

Des travaux de démolition de plusieurs immeubles ont démarré sur le site réservé pour la rénovation et la modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi. Depuis ce lundi 23 août 2021, plusieurs pans de béton, soutenant l’immeuble R+1 jouxtant le restaurant « Le Berlin » à Xwlacodji, ont cédé sous la pression d’un bulldozer.

Bientôt, le centre administratif et commercial de Ganhi va changer de physionomie. Les premières actions, entrant dans le cadre de la modernisation de cette zone commerciale, ont démarré. Lancée le 16 août dernier, l’opération d’aménagement du site a pris ce lundi 23 août une nouvelle dimension.

A lire aussi: Bénin – Projet rénovation centre administratif et commercial Ganhi: ultimatum donné aux occupants de la zone

Deux immeubles, dont un de R+1 et l’autre de R+2, subissent déjà les assauts d’un bulldozer envoyé sur le site. Ces opérations de démolition d’immeubles sont un signal fort pour les pêcheurs du quartier Xwlacodji, qui ont déjà reçu un ultimatum pour libérer les espaces.

15 Septembre, l’ultimatum accordé aux pêcheurs…

Les pêcheurs du quartier Xwlacodji dans le cinquième arrondissement de Cotonou ont jusqu’au 15 septembre prochain pour libérer les lieux. C’est du moins l’ultimatum qui leur est accordé par le ministre du Cadre de vie.

En effet, dans un communiqué conjoint du 19 août, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Josée-Didier Tonato, et son collègue de la Gouvernance locale, Raphaël Akotègnon, ont informé lesdits pécheurs qu’il est prévu la libération de la zone qu’ils occupent dans le 5è arrondissement, de toute forme d’occupation et qu’ils disposent jusqu’au 15 septembre pour libérer les lieux. Lire ci-dessous le communiqué conjoint des deux ministres.

Communiqué