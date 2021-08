Covid-19 au Bénin : report sine die du concert de Gims

L’annonce a été officialisée dans la nuit de ce mardi 24 août 202. Le concert de Gims, prévu vendredi 27 août 2021 au palais des congrès, est reporté à cause des risques liés au coronavirus. Aucune nouvelle date n’a été fixée pour la tenue effective dudit concert.

Annoncé en grande pompe par le groupe Empire, Moov Africa Bénin, Tamtam Communication, le concert de Gims n’aura pas lieu. En tout cas de sitôt. Selon les dernières informations, le groupe Empire a décidé de mettre ce concert en stand bye, en raison de la recrudescence des cas de coronavirus au Bénin.

« Je vous donne rendez-vous pour la première fois au Bénin, le 27 août, pour un concert évènement », avait confirmé Gims il y a quelques semaines.

Ce n’est pas pour la première fois qu’un concert de Gims est reporté pour des raisons liées au Coronavirus. Pour rappel, en mars 2020, en application des consignes gouvernementales face à l’épidémie de coronavirus, le concert de Gims prévu le dimanche 8 mars au Zénith d’Orléans avait été reporté à une date indéterminée. A l’époque, les grands rassemblements étaient en effet interdits.

Gims est l’un des artistes ayant vendu le plus d’albums en France en 2018. Son opus « Ceinture Noire » a été écoulé à plus de 500.000 exemplaires. Malgré cette avancée, l’opus continue de faire un carton, plus de trois ans après sa sortie.

Pour rappel, en septembre 2019, 72 000 personnes ont participé au concert de Gims au Stade de France. Un bel apogée de carrière pour cet ancien rappeur du groupe Sexion d’assaut, qui a décidé d’abandonner son préfixe un peu ridicule de « Maître ».