Bénin: le gouvernement signale un foyer de grippe aviaire au sud-est du pays

Dans un communiqué en date du vendredi 20 août 2021, le ministère des Ressources animales et halieutiques du Burkina Faso a annoncé que le Bénin a déclaré à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le 20/08/2021, un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

« La République Togolaise, la République de Côte d’Ivoire et la République du Bénin ont déclaré à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), respectivement le 28/07/2021, 12/08/2021 et le 20/08/2021, des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) », indique le communiqué du gouvernement burkinabé, qui a interdit l’importation de volailles et produits aviaires en provenance des trois pays cités.

Pour le compte du Bénin, rapporte Le Matinal, les cas signalés à l’OIE ont été découverts dans une ferme à Tohouè, un village de la commune de Sèmè-Kpodji, au sud-est du Bénin. Au total, 6626 volailles sont mortes et des dispositions ont d’ores et déjà été prises pour éviter toute propagation de la maladie.

L’«influenza aviaire» devant être notifiée à l’OIE se définit comme une infection des volailles et d’autres oiseaux, y compris des oiseaux sauvages, causée par n’importe quel virus de l’influenza de type A hautement pathogène (IAHP) ou par n’importe quel virus de l’influenza de type A, de sous-type H5.