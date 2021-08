Bénin: l’aumônerie des cadres et la CEB organisent des projets en soutien aux victimes des violences électorales

l’Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques, sous la houlette des évêques du Bénin, se préoccupe du sort des victimes des dernières violences électorales. Des actions bénéfiques pour ces personnes sont actuellement en cours.

« Œuvre de charité, de dialogue et de réconciliation postélectorale », tel est le projet initié par l’Eglise catholique pour venir en aide aux victimes des violences électorales de 2019 et de 2021, afin de préparer le terrain pour une éventuelle réconciliation.

Ce projet, d’après Monseigneur Roger Houngbédji, Archevêque de Cotonou, est un ensemble d’actions menées auprès des différents groupes de personnes affectées par les violences électorales, pour réduire la fracture sociale et poser les jalons de la réconciliation et de la paix.

Le projet est initié et mis en œuvre par l’Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques, qui est une institution de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB).

En dehors de ce projet, qui vise à soutenir un tant soit peu la souffrance des victimes des violences électorales de 2019 et de 2021, un autre projet de l’Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques est en cours pour une solution pacifique durable à la crise actuelle.

La vague d’arrestations post-électorales, l’erreur de trop

Au lendemain de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, la justice béninoise, dans le souci de faire la lumière sur les violences qui ont précédé le scrutin, a procédé à une série d’arrestations.

Cette vague d’interpellations préoccupe également la Conférence épiscopale qui se demande si les emprisonnements sont les attentes ou besoins exprimés par les populations pour le mandat en cours.

« N’est-il pas plus urgent d’agir pour fournir aux populations le minimum vital, la sécurité et la paix ? La nécessité d’œuvrer pour le développement intégral dans une nation pacifiée« , s’est demandé Mgr Roger Houngbédji, qui précise que c’est l’objectif poursuivi par le second projet initié par l’aumônerie des cadres.

Pour sa mise en œuvre, la Conférence épiscopale a sollicité les chrétiens catholiques de bonne volonté et des acteurs politiques pour poursuivre les efforts portés jusque-là par une trentaine de personnes.

Les phases à venir du projet intègrent des communications, des conférences- débats, des rencontres discrètes entre personnes, groupes et acteurs politiques.

« J’invite les uns et les autres à réveiller les ressources intérieures de bonté, de fraternité, de pardon mutuel et de conversion pour que chacun de nous accepte de faire un, deux, trois et plusieurs pas sur le chemin de l’écoute mutuelle, du dialogue et de la réconciliation« , a lancé Mgr Roger Houngbédji.