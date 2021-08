Bénin: la présence de la grippe aviaire signalée à Sèmè-Podji et à Calavi

Par un communiqué de presse en date du mercredi 25 août 2021, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, a confirmé la présence de la grippe aviaire dans deux localités du pays. Le virus a été détecté après analyse, à Tohouè dans la commune de Sèmè-Podji et à Kpanroun dans la commune d’Abomey-Calavi.

C’est désormais officiel. Le virus de la grippe aviaire est présente au Bénin. Selon un communiqué du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, « des prélèvements ont été effectués dans trois fermes pour les analyser au laboratoire national vétérinaire. Les résultats ont révélé la présence du virus H5N1 de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les exploitations de Tohouè (Commune de Sèmè-Podji) et de Kpanroun dans la commune d’Abomey-Calavi ».

Le ministre précise dans son communiqué que l’analyse des prélèvements effectuées dans la ferme à Ouidah, a été négative. A la date d’aujourd’hui, le virus n’est donc pas déclaré dans cette commune. « En de pareilles circonstances et suivant la réglementation internationale, toute suspicion de cette maladie doit être immédiatement notifiée à l’organisation mondiale de la santé animale (Oie) et la confirmation ou non du diagnostic biologique doit être faite par le laboratoire de référence de la même organisation. Ainsi, le 20 août 2021, le Bénin a notifié à l’oie la suspicion de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les exploitations infectées », a précisé le ministre.