Bénin – Impacts de la Covid19: les entreprises appelées à s’inscrire pour bénéficier des mesures d’appui

En vue de riposter contre les effets économiques de la Covid19, le gouvernement de la république du Bénin à travers le ministère de l’économie et des finances vole au secours des micros et petites entreprises. Ces dernières sont invitées à s’inscrire dans une base de données pour bénéficier d’un appui de l’Etat.

Cette opération dénommée plan national de riposte socio-économique à la Covid19, se fera par un appui financier aux micros et petites entreprises, une subvention forfaitaire versée directement à chaque salarié et une subvention forfaitaire versée à l’entreprise.

La demande pour bénéficier de ces appuis sont faites en ligne via une plateforme dédiée à l’opération. Les entreprises concernées doivent être légalement établies avant le 1er Janvier 2021, disposée d’un identifiant fiscal unique et compte en leur sein, au minimum 3 salariés et 9 au maximum. Lire ci-dessous les pièces constitutives du dossier de candidature.

Dossier de candidature pour bénéficier de l’appui financier contre le Covid19

Les dossiers de candidature pour bénéficier de cet appui financier varie selon que votre entreprise est formelle ou informelle.