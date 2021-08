Bénin – Avis de recrutement fictif: Bolloré Transport & Logistics alerte sur l’usurpation de son image

Le groupe Bolloré n’a pas diffusé d’annonce de recrutement sur les réseaux sociaux, et les profils qui circulent ne sont nullement des besoins opérationnels ou fonctionnels de Bolloré Transport & Logistics au Bénin. C’est ce que l’on peut retenir d’un communiqué rendu public par la société pour alerter sur l’usurpation de son image à des fins d’arnaque.

Dans un communiqué en date du 16 août dernier, les responsables de la société française précisent que « les annonces d’offres de recrutement sur les réseaux sociaux sont une arnaque, et Bolloré Transport & Logistics n’utilise guère ces réseaux pour ses offres de recrutement ».

Il circule, en effet, sur plusieurs canaux sociaux, l’ouverture d’un processus de recrutement purement fictif, pour divers postes ne répondant aucunement aux besoins opérationnels ou fonctionnels de Bolloré Transport & Logistics au Bénin.

Ce processus, selon le communiqué du groupe Bolloré, est « purement et simplement une arnaque afin de spolier les jeunes gens en quête d’emploi par des personnes mal intentionnées.

A cet effet, Bolloré Transport & Logistics a saisi les autorités compétentes et pris toutes les dispositions légales, réglementaires et judiciaires afin que son image ne soit plus associée à cette malversation.

Communiqué du groupe Bolloré

Il nous revient avec récurrence, qu’un processus de recrutement purement fictif, pour divers postes ne répondant aucunement à nos besoins opérationnels ou fonctionnels à Bolloré Transport & Logistics au Bénin, est monté de toutes pièces par des personnes mal intentionnées qui usurpent frauduleusement l’image de marque de Bolloré et de ses filiales au Bénin dans l’unique but d’arnaquer les jeunes en quête d’emploi.

Ce soi-disant processus de recrutement mettant en avant des embauches pour notre filiale au port de Cotonou : Bénin Terminal, est purement et simplement une arnaque afin de spolier les jeunes gens en quête d’emploi par des personnes mal intentionnées, utilisant les réseaux sociaux comme terreau de leur forfaiture et mettant en avant de façon tout à fait illégale, le nom de notre société en vue de crédibiliser leur supercherie.

Plusieurs jeunes, victimes de cette escroquerie en ont, hélas, déjà fait les frais en engageant des sommes d’argent à eux, réclamés par les auteurs de cette arnaque.

Population béninoise, Bolloré Transport & Logistics au Bénin n’organise aucun recrutement en contrepartie d’une quelconque somme d’argent. Le faire, est contraire à notre code de conduite auquel nous vouons un strict respect, à notre charte éthique à laquelle aucun manquement n’est toléré ainsi qu’à nos valeurs qui proscrivent de telles pratiques.

Les annonces d’offres de recrutement sur les réseaux sociaux sont une arnaque et Bolloré Transport & Logistics au Bénin n’utilise guère ces réseaux pour ses offres de recrutement.

En tout état de cause, Bolloré Transport & Logistics au Bénin a déjà saisi les autorités compétentes et pris toutes les dispositions légales, réglementaires et judiciaires afin que son image ne soit plus associée à cette malversation.

Nous rassurons la jeunesse béninoise, les jeunes en quête d’emploi, nos partenaires, clients et l’opinion publique béninoise que nous ne saurons laisser perdurer cette pratique qui porte atteinte à notre image de marque et à nos valeurs.