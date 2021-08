Bénin – Affaire 39 ha: mardi de tous les espoirs pour Georges Bada et ses co-accusés

Poursuivis pour abus de fonction et complicité d’abus de fonction, Georges Bada et ses co-accusés mis en cause dans l’affaire « 39 ha » seront à nouveau devant les juges ce 24 août 2021. Et ce sera pour être définitivement fixés sur leur sort.

Le dossier dit de « 39 ha » sera une nouvelle fois devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), ce mardi 24 août 2021. L’ancien maire d’Abomey-Calavi, Georges Bada, et ses co-accusés sont donc à nouveau attendus à la barre pour être définitivement fixés sur leur sort.

A l’audience du mardi 03 août dernier, le ministère a requis 8 ans de prison ferme et 5 millions d’amende contre Georges Bada, 5 ans et 5 millions d’amende contre dame Kpohinto, présumée propriétaire des 39 ha. Le verdict avait été prorogé au 24 août. cette prorogation avait pour objectif de permettre aux juges de bien appréhender les nouvelles pièces communiquées au dossier.