Australie: un mandat d’arrêt émis contre un jeune, positif au covid et en cavale (Vidéo)

C’est un vrai « Pablo Escovid ». Positif au coronavirus, Anthony Karam s’est enfui avec son test et n’a pas respecté la quarantaine qui lui était imposée. Dénommé l’ »ennemi n°1 de la santé publique » par la police, il a finalement été arrêté après 10 jours de « cavale », suite à un mandat d’arrêt.

La police australienne l’avait qualifié d’«ennemi numéro 1 de la santé publique». Anthony Karam, 27 ans, a été interpellé à Sydney le 26 août. Le «fugitif covid» avait été testé positif le 14 août, mais aurait refusé de s’isoler, selon la police, comme l’exigent les mesures sanitaires en Nouvelle-Galles du Sud.

« J’étais isolé tout le temps, mec »

Le jeune homme a finalement été interpellé dans un appartement de la banlieue de Sydney. Des images de son arrestation, qui a mis en branle un imposant dispositif sanitaire, ont fait le tour des réseaux sociaux. On peut l’y voir menotté, vêtu d’un Equipement de protection individuelle (EPI), comprenant gants, masque et visière. Les agents qui l’encadrent sont également lourdement équipés.

⚡🇦🇺VIDÉO – "Fugitif du covid" : qualifié "d'ennemi n°1 de la santé publique" par la police australienne, Anthony Karam, qui n’a pas respecté la quarantaine qui lui était imposée après avoir été infecté par le #covid19 a été interpellé. Le tout à été diffusé sur la chaîne 7News. pic.twitter.com/jSwnwKIPxS — Brèves de presse (@Brevesdepresse) August 27, 2021

Il avait donné une fausse adresse aux autorités puis avait disparu. Les forces de l’ordre ont alors émis un mandat d’arrêt à son encontre et publié une photo du jeune homme ainsi que sa description. L’avis de recherche précisait toutefois à la population d’éviter tout contact avec lui et d’appeler les urgences. «Il n’est pas seulement un danger pour la communauté, mais pour lui-même, car il est malade et on a pu le voir tousser lorsqu’il a été vu pour la dernière fois dans un immeuble», a déclaré un porte-parole de la police, cité par The New Zealand Herald, un quotidien néozélandais.

Un "fugitif Covid", considéré par la police comme l' "ennemi public sanitaire numéro 1" a été arrêté à Sydney. On lui reproche de ne pas s'être isolé après un test positif et d'avoir donné une fausse adresse aux autorités.https://t.co/J7BG4qNjIf pic.twitter.com/WjiGx9WkjO — Vincent Glad (@vincentglad) August 27, 2021

Après des recherches actives, les forces de l’ordre ont interpellé Anthony Karam dans un appartement de Wentworth Point, une banlieue de Sydney, le 26 août. L’arrestation a été filmée par des journalistes présents sur place, à qui le jeune homme menotté a lancé: «J’étais isolé tout le temps, mec». Toujours, selon le quotidien néozélandais, l’homme a été emmené au poste de police de Bankstown, avant d’être inculpé pour 13 infractions, notamment pour ne pas s’être isolé, ne pas s’être conformé aux instructions sur le Covid-19 et non-port du masque. Anthony Karam s’est vu refuser la libération sous caution et devait comparaître ce 27 août devant le tribunal local de Bankstown. Une journaliste a rapporté ce jour sur Twitter que la libération conditionnelle a, de nouveau, été refusée et que sa prochaine comparution aura lieu le 23 septembre.