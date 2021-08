Attentat à l’aéroport de Kaboul: au moins 60 morts, dont 12 militaires américains

Le bilan des attaques qui ont eu lieu jeudi à proximité de l’aéroport de Kaboul ne cesse de s’alourdir. Le bilan est de 60 morts (dont 12 soldats américains) et 140 blessés, selon de sources afghanes. Joe Biden a promis de « pourchasser » les terroristes de Daech qui a revendiqué la double attaque.

L’Afghanistan est endeuillé. A quelques jours du retrait des troupes américaines, fixé au 31 août, une double attaque meurtrière près de l’aéroport de Kaboul a fait de nombreux morts, jeudi 26 août. Selon la BBC, qui cite un haut responsable de la santé à Kaboul, l’attaque aurait fait au moins 60 morts et 140 blessés.

Le Pentagone, pour sa part, a confirmé que 12 militaires avaient perdu la vie, et que 15 autres avaient été blessés au cours du double attentat-suicide et des échanges de coups de feu qui ont suivi. En conférence de presse à Kaboul, le chef du commandement central de l’armée américaine, le général Kenneth McKenzie, a imputé la responsabilité du double attentat au groupe armé État islamique (EI), qui a d’ailleurs revendiqué l’attaque sensiblement au même moment.

Dans un communiqué diffusé par son agence de propagande, l’État islamique se targue qu’un de ses combattants se soit approché à moins de 5 mètres de militaires américains et qu’il ait déclenché sa ceinture explosive. Plus tôt, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, avait expliqué sur Twitter qu’une attaque complexe avait été menée à l’entrée Abbey de l’aéroport, alors que la seconde avait été lancée à l’intérieur ou près de l’hôtel Baron, non loin de l’entrée Abbey .

Biden promet de « traquer » Daech

Joe Biden assure qu’il n’y a pas de preuve de collusion entre les talibans et Daech. Ces deux groupes islamistes armés sont rivaux, et même ennemis. Les talibans, qui tiennent Kaboul, assurent la sécurité aux abords de l’aéroport et veulent faire montre de leur respectabilité, et n’ont donc pas de raison de mener d’attaque terroriste.

« Nous ne pardonnerons pas, nous n’oublierons pas, nous allons vous traquer et vous faire payer le prix », promet le président américain Joe Biden. Joe Biden affirme que les évacuations d’Afghanistan vont « continuer ».