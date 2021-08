Afghanistan: un avion militaire italien mitraillé lors de son décollage de l’aéroport de Kaboul

Un avion C-130J utilisé par l’Italie dans ses opérations d’évacuations en Afghanistan a essuyé des tirs à peine décollé de l’aéroport de Kaboul. Il n’y a pas de mort ni de blessé, d’après le quotidien Il Foglio.

Avec à son bord, plus de 90 personnes à savoir, des journalistes et des civils afghans, un avion C-130J de l’armée de l’air italienne a été la cible de plusieurs tirs de mitrailleuses lourdes, quelques minutes après son décollage de l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan. « Les assaillants ont probablement utilisé des mitrailleuses lourdes positionnées à l’extérieur de l’aéroport ou sur une colline voisine », rapporte La Stampa.

Selon le quotidien Il Foglio, l’appareil a effectué une manœuvre d’urgence pour esquiver les tirs, ce qui a provoqué une panique à bord. Il a atterri plus tard à la base aérienne d’Al Salem au Koweït, afin de permettre aux personnes à bord de prendre d’autres vols pour l’Italie. Mercredi, l’État islamique de la province de Khorasan (ISKP), filiale afghane de Daech avait menacé de frapper des vols au départ d’Afghanistan.

Plusieurs pays comme le Canada, les Pays-Bas et la Grande Bretagne ont appelé leurs ressortissants à s’éloigner au plus vite de l’aéroport de Kaboul en raison de menaces «terroristes». Beaucoup ont annoncé la fin de leurs opérations d’évacuations. Aux dernières nouvelles, une explosion a été enregistrée ce jeudi, non loin de l’aéroport de Kaboul.