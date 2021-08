Afghanistan: première rencontre à Doha entre la France et les talibans

Une délégation française a rencontré jeudi 26 août des talibans à Doha (Qatar), pour la première fois depuis la prise de pouvoir du groupe islamiste en Afghanistan.

Une délégation française a rencontré jeudi à Doha des représentants des talibans pour la première fois depuis qu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a bientôt deux semaines, a annoncé leur porte-parole Suhail Shaheen sur Twitter.

IEA delegation headed by Sher M. Abbas Stanikzai, Deputy Director, Political Office, met French envoy François Richier and his delegation in Doha, yesterday. Political issues and ongoing situation of Afghanistan came under discussion. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 27, 2021

L’envoyé français François Richier et sa délégation ont « discuté en détail » de la situation de l’aéroport de Kaboul avec une délégation menée par le directeur adjoint du bureau politique des talibans, Sher Abbas Stanikzai, a précisé le porte-parole. Contacté, le Quai d’Orsay n’a pas réagi dans l’immédiat.

« La paix est établie dans tout le pays »

« Chaque Afghan en possession de documents légaux pourra voyager à l’étranger et des installations appropriées seront fournies à tous les Afghans pour leurs déplacements après l’ouverture de la partie civile de l’aéroport », a insisté Suhail Shaheen, répétant une promesse déjà faite à plusieurs pays.

« La paix est établie dans tout le pays, filles et garçons sont retourné à l’école et les médias fonctionnent », a-t-il encore déclaré. Les talibans se sont efforcés depuis leur retour d’afficher une image ouverte et modérée. Mais beaucoup d’Afghans, souvent urbains et éduqués, craignent que les islamistes n’instaurent le même type de régime fondamentaliste et brutal que lorsqu’ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001.

Depuis leur prise de Kaboul, des milliers de personnes se massent quotidiennement devant les portes de l’aéroport afin de leur échapper.