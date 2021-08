Afghanistan: menace terroriste imminente de l’organisation Etat islamique sur l’aéroport de Kaboul

De sources officielles britanniques, une menace sérieuse d’attaque terroriste, de la part de l’organisation Etat islamique (EI), est pendante sur l’aéroport de Kaboul.

Depuis la prise du pouvoir par les Taliban en Afghanistan, l’aéroport de Kaboul apparait comme le seul espoir de milliers ressortissants étrangers et afghans qui souhaitent quitter le pays. Mais l’espoir s’amenuise à petit feu, notamment avec la décision des Etats-Unis de ne prolonger le délai d’évacuation au-delà du 31 août 2021, mais également avec les nouvelles déclarations du secrétaire d’État britannique chargé des forces armées James Heappey.

Selon l’officiel britannique, une attaque terroriste imminente, venant de l’organisation Etat islamique (EI), est pendante sur l’aéroport de Kaboul. « Les informations recueillies au cours de la semaine sont de plus en plus sérieuses: elles font état d’une menace imminente et grave pour la vie », a indiqué M. Heappey sur Times Radio. « Il s’agit d’une menace très sérieuse, très imminente ».

Dans la nuit du mercredi, Londres a déconseillé à ses ressortissants de rejoindre l’aéroport de Kaboul. Les Pays-Bas ont carrément interrompu leurs évacuations depuis Kaboul. La France a, pour sa part, annoncé la fin de ses opérations d’évacuation pour ce vendredi.