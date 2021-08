Afghanistan: les talibans préviennent de «conséquences» si les États-Unis retardent leur départ

Les talibans n’annonceront pas la constitution d’un gouvernement en Afghanistan tant qu’il restera des soldats américains sur son sol, ont déclaré lundi à l’AFP deux sources au sein de ce mouvement islamiste.

Sous pression de ses alliés, Joe Biden a ouvert la porte à un maintien des soldats américains en Afghanistan au-delà du 31 août. Ce lundi, à l’éventualité d’un maintien plus que prévu des troupes américaines pour poursuivre les évacuations, un porte-parole des nouveaux maîtres de Kaboul a prévenu des « conséquences de cette décision »…

« C’est une ligne rouge. Le président Biden a annoncé que (les Etats-Unis) retireraient toutes leurs forces armées le 31 août. Donc s’ils prolongent (leur présence), cela signifie qu’ils prolongent l’occupation, alors que ce n’est pas nécessaire », a déclaré le porte-parole Suhail Shaheen. « Si les Etats-Unis ou le Royaume-Uni demandent plus de temps pour poursuivre les évacuations, la réponse est non. Ou il y aura des conséquences », a-t-il ajouté. « Cela créera de la méfiance entre nous. S’ils ont l’intention de continuer l’occupation, cela provoquera une réaction ».

Aucun gouvernement ne sera constitué tant qu’il y aura des soldats américains en Afghanistan, ont par ailleurs prévenu les talibans. L’Iran, pays inquiet des retombées du conflit en Afghanistan voisin, a appelé lundi « toutes les parties » afghanes à cesser la violence et à négocier en vue de la formation d’un gouvernement « représentatif de la diversité » du pays. « Il n’y a pas de solution militaire à la crise » que traverse l’Afghanistan depuis la prise du pouvoir des talibans à Kaboul le 15 août à la faveur du retrait progressif des troupes américaines du pays, a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iranien, Saïd Khatibzadeh, lors d’un point de presse télévisé.

Chiite, la République islamique d’Iran partage une frontière de plus de 900 km avec l’Afghanistan et a entretenu des relations conflictuelles avec les talibans pendant leur règne sur un Emirat islamique d’Afghanistan, que Téhéran n’a jamais reconnu. Le gouvernement de Téhéran a néanmoins semblé esquisser un rapprochement avec cette milice sunnite depuis plusieurs mois au nom du pragmatisme. Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la République islamique accueille déjà plus de 3,46 millions d’Afghans sur son sol, en grande majorité réfugiés ou clandestins, soit plus de 4% de la population du pays.