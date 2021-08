Afghanistan: les Taliban désignent un directeur par intérim pour la banque centrale du pays

Les Taliban qui ont pris le pouvoir en Afghanistan, ont désigné ce lundi, un directeur par intérim pour Da Afghanistan Bank, la banque centrale du pays.

Hajji Mohammad Idress, est le nouveau directeur de la banque centrale de l’Afghanistan. Il a été désigné ce lundi, au poste du directeur par intérim par les Taliban qui ont désormais le contrôle du pays. Selon le porte-parole des Taliban, Zabihullah Mujahid, cette décision a été prise « en vue d’aligner et améliorer les procédures bancaires et ainsi trouver une solution aux difficultés et problèmes commerciaux de la population ».

Pour rappel, la banque centrale de l’Afghanistan est fermée depuis le dimanche 15 août 2021, date à laquelle les Taliban ont pris d’assaut le palais présidentiel de Kaboul. Actuellement, ils contrôlent 33 des 34 provinces que compte le pays. Le président Mohammad Ashraf Ghani qui a quitté le pays à l’approche de la victoire des Taliban a trouvé refuge aux Emirats Arabes Unis où, il passe désormais ses jours avec sa famille.

Plans d’évacuations

Des Etats-Unis, la France en passant par l’Allemagne, ont mis en place des plans d’évacuations pour exfiltrer les personnes qui les ont aidés lors de leurs interventions militaires en Afghanistan. Lundi, un avion de ligne transportant 193 personnes exfiltrées de Kaboul a atterri, près de Bruxelles. Il s’agit de la première arrivée sur le sol belge d’un contingent de personnes évacuées d’Afghanistan après la prise de pouvoir par les Taliban.

En terre afghane depuis 20 ans, les Etats-Unis dont le retrait entamé a favorisé la prise de pouvoir par les Taliban devront définitivement se retirer dès le 31 août 2021. Dans une annonce ce lundi, les Taliban indiquent qu’ils ne feront aucune annonce de constitution de gouvernement tant que les Etats-Unis ne quitteront pas le pays.