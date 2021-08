Afghanistan: les Taliban dénoncent l’exfiltration d’ingénieurs par les occidentaux

Les Taliban ont reproché ce mardi aux occidentaux, de ne plus évacuer que des étrangers mais aussi des afghans. Ils ne veulent plus non plus entendre parler de la prolongation du délai des opérations d’évacuations au-delà du 31 août comme prévu.

Des « experts afghans », tels que des ingénieurs, sont exfiltrés du pays par les Américains et leurs alliés, et « nous leur demandons d’arrêter cela », a déclaré le porte-parole des Taliban, Zabihullah Mujahid lors d’une conférence de presse à Kaboul, rappelant son opposition « ferme » à la poursuite des évacuations après le 31 août.

D’après Zabihullah Mujahid, les afghans employées dans l’administration pourront retravailler lorsque la sécurité sera assurée « Nous voulons qu’elles travaillent, mais aussi que la sécurité soit bonne » pour cela, a-t-il expliqué, en ajoutant qu’elles devaient rester chez elles d’ici là.

La France a annoncé qu’elle mettra fin jeudi au pont aérien pour exfiltrer de Kaboul des Afghans voulant échapper aux Taliban si les États-Unis se retirent à la date butoir du 31 août. L’ONU met en garde contre une catastrophe humaine en Afghanistan. Selon l’organisation, 600 000 tonnes de nourriture ont été acheminés en Afghanistan pour venir en aide à 80 000 personnes dans le pays, cette semaine.