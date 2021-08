Afghanistan: le Royaume-Uni prêt à évacuer des chiens et des chats de Kaboul

Le secrétaire d’Etat britannique à la Défense Ben Wallace a annoncé, mercredi 25 août, qu’il autoriserait l’évacuation par voie aérienne de plusieurs dizaines de chats et de chiens recueillis dans un refuge de Kaboul, ainsi que l’ensemble des employés y travaillant.

Alors que des milliers d’Afghans tentent désespérément de fuir leur pays depuis l’arrivée au pouvoir des talibans, craignant le retour à leurs méthodes répressives, le sujet du sort des animaux livrés à eux-mêmes sur place fait l’objet d’un débat depuis plusieurs jours au Royaume-Uni. Si bien que le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a annoncé mercredi qu’il autoriserait l’évacuation aérienne de Kaboul de chiens et chats recueillis dans un refuge par un ex-marine qui a affrété un avion pour évacuer son personnel afghan et ses animaux.

« S’il arrive avec ses animaux, nous chercherons un créneau pour son avion », a tweeté le ministre à propos de Paul Farthing, un ancien soldat qui a ouvert un refuge pour chiens et chats à Kaboul et veut à présent en faire sortir quelque 140 chiens et 60 chats ainsi que ses employés afghans et leurs proches. La veille, il avait pourtant affirmé qu’il n’allait pas « donner la priorité aux animaux sur les hommes, femmes et enfants désespérés qui frappent à la porte ». Le ministre « doit démissionner », s’était alors indigné dans la foulée un militant du droit des animaux Dominic Dyer.

Mercredi, ce dernier se réjouissait dans un tweet de l’assouplissement de la position du ministre, affirmant qu’il était dû à l’intervention du Premier ministre Boris Johnson.