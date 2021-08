Afghanistan – Fusillade à l’aéroport de Kaboul: une personne tuée

Un échange de tirs a eu lieu ce lundi matin, à l’aéroport de Kaboul entre les gardes afghans et des assaillants non identifiés. Le bilan fait état d’une personne tuée.

«Il y a eu un échange de coups de feu entre des gardes afghans et des assaillants non identifiés à la porte nord de l’aéroport de Kaboul. Un garde afghan a été tué et trois autres blessés», a indiqué l’armée allemande sur son compte Twitter, reprise par l’AFP, ajoutant que des soldats allemands et américains avaient pris part à «des échanges de tirs ultérieurs».

Dimanche, 7 personnes sont décédées dans des bousculades à l’aéroport de Kaboul. Depuis la prise de pouvoir par les Taliban, l’Afghanistan tutoie le chaos. L’aéroport de Kaboul est inondé de personnes souhaitant quitter le pays, malgré que les Taliban jurent avoir changé et que leur gouvernance ne sera plus comme leur première prise de pouvoir il y a 25 ans. Les évacuations vers les pays étrangers sont toujours en cours.

Lundi, un avion de ligne transportant 193 personnes exfiltrées de Kaboul a atterri, près de Bruxelles. Il s’agit de la première arrivée sur le sol belge d’un contingent de personnes évacuées d’Afghanistan après la prise de pouvoir par les Taliban.