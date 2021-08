Afghanistan: explosion à proximité de l’aéroport de Kaboul

Une explosion a eu lieu, jeudi 26 dans l’après-midi, à proximité de l’aéroport de Kaboul, a indiqué le Pentagone. Le nombre d’éventuels blessés ou décès n’est pas encore connu.

Deux sources ont rapporté à l’agence Reuters, dans l’après-midi du 26 août, qu’une explosion a frappé les environs de l’aéroport de Kaboul. Sur Twitter, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a confirmé la survenance d’une explosion près de l’aéroport de la capitale afghane, ajoutant que le nombre de victimes n’était pas encore clairement établi.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.