Afghanistan – Evacuation des troupes: pas de marche arrière pour les USA, Joe Biden brise l’espoir de milliers d’Afghans

Aucune modification ne sera apportée au calendrier du retrait des troupes américaines en Afghanistan. Le président américain, Joe Biden, l’a encore réitéré lors d’une allocution à la Maison Blanche, mardi soir.

Pas de rétropédalage pour les Etats-Unis en Afghanistan. L’administration Biden tient mordicus à évacuer le reste des troupes américaines déployées en Afghanistan, d’ici le 31 août 2021, malgré l’appel à la prolongation de ce délai émis par plusieurs pays européens et organisations. Dans son argumentaire, le patron de la Maison Blanche évoque la menace «croissante» d’une attaque du groupe État islamique (EI) contre les soldats et les civils massés à l’aéroport de Kaboul.

Un risque supplémentaire

«Chaque jour d’opérations apporte un risque supplémentaire pour nos troupes », a affirmé le président américain dans une allocution télévisée, «à commencer par le risque grave et croissant d’une attaque» de la branche locale de l’EI en Afghanistan. Le groupe, «un ennemi juré des talibans», a-t-il rappelé, «cherche à viser l’aéroport et attaquer les forces américaines et alliées ainsi que les civils innocents».

Mardi, les Taliban se sont opposés à toute prolongation du délai des opérations d’évacuation des « experts afghans », tels que des ingénieurs, qui sont exfiltrés du pays par les Américains et leurs alliés, et « nous leur demandons d’arrêter cela », a déclaré le porte-parole des Taliban, Zabihullah Mujahid, lors d’une conférence de presse à Kaboul, rappelant son opposition « ferme » à la poursuite des évacuations après le 31 août.

Espoir brisé

Mardi, 12 000 personnes ont quitté le sol afghan, à bord de 50 avions de l’armée américaine et d’un autre pays de la coalition, alors que des milliers d’autres restent encore candidats au départ. La confirmation du retrait définitif des troupes américaines ce 31 août amenuise l’espoir de milliers de familles afghanes qui campent autour de l’aéroport de Kaboul depuis la reprise du pouvoir par les insurgés.

La France avait annoncé qu’elle mettrait fin à ses opérations d’évacuation ce jeudi, si les Etats-Unis ne prolongeaient pas le délai au-delà du 31 août.