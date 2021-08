Accusée d’incursion par la RDC, la marine angolaise remonte les bretelles à Félix Tshisekedi

Dans une note diplomatique publiée ce mardi, par le biais de son ambassade à Kinshasa; l’Angola a démenti toute incursion en République Démocratique du Congo.

Il y’a deux semaines, le chef d’état-major de l’armée congolaise a alerté sur une incursion de la marine angolaise dans les eaux « congolaises au large du territoire de Moanda et dans deux autres territoires congolais du sud-ouest à la frontière avec l’Angola ». Mais il n’ya rien de tel selon les autorités angolaises qui ont tout simplement balayé d’un revers de main toutes les accusations portées à l’encontre de leur pays.

Dans une note adressé à l’Etat de Félix Tshisekedi ce mardi, l’Angola a réfuté toutes les allégations et qualifié les jugement d’infondées. L’Angola « dément catégoriquement et expressément ces informations et tient à souligner que ses forces armées n’ont effectué aucune incursion dans les eaux territoriales de la RDC ni sur les localités de Tshela, Moanda et Songololo », indique le communiqué des autorités angolaises.

Pour l’Angola, la mise en circulation de telle information dénudée vise à miner les relations excellentes existantes entre l’Angola et la RDC. Le pays suggère à son voisin de renforcer les mécanismes de préventions et de veille.