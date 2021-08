14 migrants portés disparus au large des côtes libyennes

14 migrants en situation irrégulière sont portés disparus et un autre a été retrouvé mort au large des côtes libyennes, a annoncé, lundi, le Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR).

« Entre hier soir et aujourd’hui, 279 personnes ont été renvoyées à la base navale de Tripoli (95) et au port de la raffinerie de pétrole d’Azzawiya (184) à la suite de trois débarquements », a indiqué le HCR sur Twitter. « Un corps a été retrouvé et 14 personnes ont été portés disparues lors de l’opération à Azzawiya (à 45 km à l’est de Tripoli) », a ajouté le HCR.

La Libye est en proie à l’insécurité et le chaos depuis la chute du dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays d’Afrique du nord est devenu un point de départ privilégié pour les migrants illégaux qui souhaitent traverser la mer Méditerranée vers les côtes européennes.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 22.000 migrants illégaux, dont des femmes et des enfants, ont été secourus jusqu’à présent, cette année, tandis que des centaines d’autres sont morts ou ont disparu au large des côtes libyennes sur la route de la Méditerranée centrale.