Visite de la Première dame du Burundi au Bénin: le programme des cantines scolaires fait école

Du 9 au 14 juin 2021, la Première dame du Burundi sera au Bénin pour une visite de travail. Marraine du Programme National d’Alimentation Scolaire ( PNAS) au Burundi, la Première dame vient s’inspirer du programme Alimentation scolaire institué par le Gouvernement du Bénin depuis 2017.

Selon le Bureau chargé de l’Information et des Communications à la Présidence de la République du Burundi, son Excellence Angeline NDAYISHIMIYE, Première Dame de la République du Burundi, effectue une visite de travail en République du Bénin, du 9 au 14 juin 2021. « Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République du Bénin et la République du Burundi, et en sa qualité de Marraine du Programme National d’Alimentation Scolaire au Burundi (PNAS), S.E. Angeline NDAYISHIMIYE a accepté l’invitation du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Burundi pour aller s’imprégner de l’organisation, du financement et du fonctionnement du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré du Bénin (PNASI) ainsi que de l’impact qu’a l’alimentation scolaire sur l’amélioration de la qualité de vie des enfants et sur le développement du capital humain, susceptibles de faire progresser l’agenda 2030 pour le développement durable au Burundi et en Afrique. », a écrit le Bureau de presse burundais.

Une visite au Centre Songhaï

Au cours de sa visite, Angeline NDAYISHIMIYE aura l’occasion de visiter les différents endroits de mise en œuvre du PNASI, ses Partenaires et communautés et le Centre SONGHAI qui développe une approche qui intègre l’agriculture, l’élevage et l’environnement. Le centre agro-écologique de Songhaï ou centre Songhaï est un centre de formation et de production agricole, fondé en 1985, par le prêtre dominicain Godfrey Nzamujo, en compagnie d’un « groupe d’Africains et d’amis de l’Afrique », à Porto-Novo en République du Bénin. Démarré sur une étendue de terre de 1 ha, le centre Songhaï de Porto-Novo, la « ferme mère », s’étendait sur une étendue de 22 ha de terre en 2015.