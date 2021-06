Turquie-Italie: les compos probables

L’Euro 2020 débute ce vendredi 11 juin 2021, à Rome, au Stadio Olimpico, avec l’affiche entre la Turquie et l’Italie à 19h (GMT), comptant pour le Groupe A. Découvrez les compos probables des deux entraîneurs.

La fête du football européen débute ce vendredi après un an de report. Et la compétition commence avec une très belle affiche entre deux outsiders, la Turquie et l’Italie, comptant pour le groupe A.

Senol Günes, le sélectionneur turc, devrait aligner ses trois stars de Ligue 1, Zeki Celik, Yusuf Yazici et Burak Yilmaz. Roberto Mancini, quant à lui, devrait aligner son gardien titulaire, Gianluigi Donnarumma. La charnière Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini est indiscutable, et l’animation offensive devrait revenir à son maître à jouer Jorginho et son buteur Ciro Immobile.

Les compos probables:

Turquie: Cakir – Celik, Demiral, Söyüncü, Meras – Tufan, Yokuslu, Yazici – Karaman, Yilmaz, Calhanoglu

Italie: Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli – Berardi, Immobile, Insigne