Tourisme au Bénin: Abimbola convainc les acteurs sur la pertinence des réformes

Le Gouvernement dans son souci de s’aligner aux normes et standards internationaux en matière de tourisme, a entamé une série de réformes pour améliorer le cadre d’exercice des activités du secteur.

La pertinence de ces réformes a été présentée ce mardi 8 Juin 2021 aux acteurs du secteur par Monsieur Jean-Michel Abimbola, Ministre du tourisme, de la culture et des arts.

C’est à la faveur d’un échange qu’il a eu avec les promoteurs d’établissements d’hébergement touristique et d’agences de voyage.

Les échanges ont porté essentiellement sur la réforme de la réglementation en tourisme et la délivrance des licences en vue de l’exercice légal de l’activité touristique au Bénin.

L’assise a réuni entre autres autorités, les membres du cabinet ministériel, le Directeur du développement du tourisme, le Directeur général de l’Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT), Edmond TOLLI, le Représentant Résident de la Banque mondiale Alexandre HENRY, la Coordonnatrice du Projet de compétitivité et du tourisme transfrontalier ainsi que les représentants des organisations faîtières du secteur et les récipiendaires.

Dans son mot introductif, le Directeur du développement du tourisme, Yaya Mora BROUTANI a fait une présentation du contexte de la réforme avant de saluer le leadership et la méthode du ministre Jean Michel ABIMBOLA qui ont conduit à ce début d’aboutissement.

Le ministre quant à lui a fait une présentation exhaustive de la situation allant de la vision globale du Gouvernement pour le secteur aux réformes majeures en passant par le contexte, les tenants et aboutissants et les prochaines étapes de la mise en œuvre.

De ses explications, il ressort que la concrétisation de la vision du gouvernement de faire du tourisme un secteur pourvoyeur d’emplois et de richesses, nécessite outre les investissements massifs dans les projets phares et prioritaires du secteur, la mise à niveau de la qualité des services et l’alignement aux normes et standards internationaux.

Suspension de la délivrance des licences d’exploitation aux établissements touristiques

A en croire les interventions du ministre de la culture, c’est dans l’optique de la mise à niveau de la qualité des services et l’alignement aux normes et standards internationaux que l’Exécutif a décidé de la suspension depuis 2017, de la délivrance des licences d’exploitation aux établissements touristiques.

Une décision motivée selon le Ministre Jean-Michel ABIMBOLA, par la dégradation accentuée de la qualité des prestations touristiques, caractérisée par le non-respect des normes exigées en matière de localisation, de construction, d’aménagement, de transformation et même d’exploitation des réceptifs hôteliers ; l’inobservance régulière des règles et principes fondamentaux ; le manque de professionnalisme et le non-respect de la réglementation en vigueur.

Il s’est alors imposé à l’issue des études diagnostiques, la nécessité de détruire ce voile de laideur qui entache toute la plaque des offres touristiques béninoises, de faire un bain intégral du milieu et de mettre en œuvre des réformes nécessaires pour « booster les performances du tourisme et rendre compétitive notre industrie touristique, a indiqué le ministre.

A cet effet, le ministre ABIMBOLA a appelé à un sens de responsabilité de tous les acteurs du secteur privé, impliqués dans les organes de pilotage des réformes.

Le Gouvernement entend également compter sur ses partenaires-clés dont la Banque mondiale, de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et autres structures concernées.