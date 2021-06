Top 5 des favoris de l’Euro 2020

L’Euro 2021 s’annonce palpitant, et ce, à tous les niveaux. Ce sera cette année, une complétion assez homogène et très ouverte où toutes les équipes sont capables de créer la surprise. Le niveau des équipes est pratiquement le même et le déséquilibre n’est pas trop visible contrairement aux années précédentes, et ce, même dans le rang des favoris.

La phase des qualifications a su donner certains indices sur la cohésion et l’état d’esprit de certaines équipes. Grâce à cela, une short liste des favoris a pu être établie. Cependant, il faut noter que, vu le contexte sanitaire actuel et la longue saison qui vient de s’achever, tout est possible. Quelles sont alors ces équipes qui prétendent à la victoire finale ?

La France

Selon les bookmakers, la France est le grand favori de cette édition de l’Euro, car elle a son statut de championne du monde à défendre. Les Bleus ont l’habitude de ce genre de compétition et peuvent compter sur leur expérience. Cette équipe est à l’image de son entraîneur, il n’y a que la victoire qui compte pour elle.

Niveau qualité individuelle, l’équipe de France a également tout ce qu’il faut, et ce, à tous les postes. Le domaine offensif est d’ailleurs très fourni grâce notamment à des joueurs comme Mbappé, Griezmann, Coman ou encore Giroud. Pour cet Euro, ils pourront également compter sur un très gros renfort qui se nomme Karim Benzema qui vient de faire son retour après de longues années d’absence. Le jeune Marcus Thuram aura aussi son rôle à jouer. L’équipe de France a définitivement tous les atouts pour donner des maux de tête à n’importe quelle défense.

Cependant, il subsiste un point d’ombre même si cette équipe fera partie des cibles de pronostic euro 2021. Celui-ci se retrouve au niveau de la qualité de jeu proposée qui, quelquefois, peut laisser à désirer. Les autres nations de football progressent également sur le plan tactique, s’il n’y a pas d’amélioration, les chances pour une victoire finale pourraient fortement s’aménuiser.

L’Angleterre

Les Three Lions sont dans la dynamique de leur vie actuellement. Cette équipe a survolé les qualifications et a également fait forte impression lors des récents matchs amicaux. 4e de la dernière Coupe du Monde qui s’est tenue en Russie, les Anglais auront à cœur de faire mieux lors de cette compétition.

Pour ce faire donc, leur sélectionneur, Gareth Southgate, a fait confiance à de jeunes joueurs tels que Jadon Sancho ou Phil Foden qui sortent chacun d’une très belle saison avec leurs clubs respectifs. Technique, vitesse et rapidité d’exécution sont les atouts de cette équipe anglaise. Néanmoins, la sélection anglaise manque encore d’expérience et ne sait pas toujours aborder les rencontres décisives. Cela peut grandement jouer en sa défaveur.

La Belgique

Cet Euro ressemble à l’une des dernières opportunités pour cette génération belge de remporter enfin un titre. Après un parcours exceptionnel lors de la dernière Coupe du Monde et leur élimination en demi-finale contre la France, la Belgique aura à cœur de prendre sa revanche en tentant de gagner cette édition de l’Euro. Et pour cela, ils ont largement de quoi faire : Hazard, De Bruyne, Lukaku sont entre autres des noms qui peuvent faire trembler plus d’un.

Cette équipe en plus d’avoir une très bonne qualité individuelle a un collectif bien rodé, ce qui fait d’elle l’une des meilleures nations européennes actuellement. Cependant, il faudra qu’elle ne fasse pas preuve de suffisance et qu’elle aborde chaque match avec le plus grand des sérieux.

Le Portugal

Vainqueur plus qu’inattendu de la dernière édition, l’équipe du Portugal aura à cœur de défendre le titre qu’elle a si difficilement acquis il y a 5 ans. Notons que l’équipe actuelle n’est pas celle qui était présente en 2016. De nombreux jeunes joueurs de grande qualité ont pu se glisser dans l’effectif. Le jeune Joao Félix fait partie des plus prometteurs.

Certes, il y a eu cette élimination en 8e de finale de la précédente Coupe du Monde, mais le collectif portugais n’a cessé d’évoluer sous l’impulsion d’un grand Cristiano Ronaldo. Ce dernier fera d’ailleurs tout ce qui est possible pour battre ou essayer de se rapprocher le plus possible du record de Ali Daei. Rappelons que cette édition sera certainement sa dernière. Il aura donc à cœur de laisser une bonne image.

Allemagne

Vous l’aurez certainement remarqué, il y a trois nations du groupe F dans cette liste. Après la France et le Portugal, c’est autour de l’Allemagne d’y faire son entrée. Joachim Löw disputera ainsi sa dernière compétition avec la Mannschaft avant de laisser la place à son successeur. Certes, cette équipe enchaîne des mauvais résultats depuis trois ans maintenant, mais elle n’est pas à négliger. il s’agit quand même de l’Allemagne. Tout est possible !