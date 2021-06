Togo: le ministère des Armées lance deux nouveaux concours de recrutement

Au Togo, le ministère en charge des Armées vient de lancer deux nouveaux concours de recrutement, dans le cadre du renforcement des effectifs de la grande muette.

Le Togo vient de lancer deux concours au profit de son armée. Les concours concernent respectivement le recrutement du personnel navigant et non-navigant pour le compte de l’armée de l’air, d’une part, et celui des enfants de troupe de sexe masculin pour les classes de 6ème et 2nde (A, CD, F2, F3) au profit du Collège Militaire Eyadema (CME), de l’autre.

La phase de présélection du personnel navigant et non-navigant, prévue pour se tenir du 07 au 12 juin à Lomé et du 14 au 19 juin à Kara, consistera en des tests psychotechniques, pour les candidats qui seront retenus. Quant à l’examen d’entrée au CME, il se tiendra le 04 août, dans les secteurs militaires (Lomé, Témédja, Sokodé, Kara, Dapaong) et au Groupement de Gendarmerie de Tsévié.

Les dossiers, dont la composition ainsi que d’autres informations complémentaires peuvent être consultés sur le site du ministère des Armées et dans le Quotidien National, sont recevables jusqu’au 24 juillet prochain.