Togo: le Gouvernement va lancer un recrutement général de fonctionnaires pour 2021

Au Togo, le ministère de la Fonction publique s’apprête à lancer, d’ici quelques semaines, un recrutement général de fonctionnaires, pour le compte de cette année 2021.

Le recrutement concerne tous les ministères et toutes les institutions de la République, et sera ouvert “sur une base ciblée des compétences et profils les plus prioritaires pour le fonctionnement des services publics”. Un processus d’évaluation des besoins vient, d’ailleurs, d’être lancé auprès de ces derniers, afin de disposer d’une liste actualisée des profils requis.

A lire aussi: Togo: le chef de la diplomatie en séjour à Ankara

Selon le ministre du Travail, l’administration publique est confrontée, ces dernières années, à un “déficit quasi-généralisé en ressources humaines”. Des recrutements sectoriels avaient été lancés, il y a un an, avant d’être suspendus en raison de la situation sanitaire, puis remis progressivement en route. Pour les cinq prochaines années, le gouvernement ambitionne de recruter 25 000 agents supplémentaires. La fonction publique compte actuellement un peu moins de 60 000 agents.