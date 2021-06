Tension entre la Centrafrique et le Tchad: les deux pays voisins optent, enfin, pour la voie diplomatique

Suite à l’attaque, par l’armée centrafricaine, d’un poste frontalier, dimanche, en territoire tchadien, le Tchad et la République centrafricaine se sont finalement convenus de la mise en place «d’une commission d’enquête internationale indépendante et impartiale». C’est ce qui ressort de la rencontre entre les autorités des deux pays.

Lundi 31 mai, le Tchad a accusé l’armée centrafricaine d’avoir tué six de ses soldats, dont cinq « enlevés et ensuite exécutés », lors de l’attaque d’un poste frontalier sur son sol. Un « crime de guerre » qui ne restera « pas impuni », a prévenu le gouvernement. L’attaque a entrainé des affrontements qui ont causé la mort de six soldats tchadiens et fait cinq blessés.

Suite à cette montée de tension entre les deux pays voisins, une délégation ministérielle centrafricaine est arrivée, mardi, à N’Djamena, pour apaiser la tension. Ce mercredi 02 Juin, le gouvernement tchadien a publié un communiqué conjoint des deux pays.

« A l’entame des travaux, la partie centrafricaine, après avoir exprimé sa surprise par rapport à cette attaque, a fermement condamnée, et a exprimé sa profonde compassion, ainsi que ses condoléances au Gouvernement et au peuple tchadien. A l’issue de leur rencontre, les deux parties ont reconnu la gravité de la situation et ont souligné l’urgence d’élucider les circonstances dans lesquelles cette attaque a été opérée. » peut-on lire dans le communiqué signé des deux parties.

« A cet égard elles sont convenues de la mise en place d’une commission d’enquête internationale indépendante et impartiale, composée des partenaires traditionnels des deux pays qui sont, l’organisation des Nations Unies (ONU), l’Union Africaine (UA), et la Communauté Economique des Etats de Afrique Centrale (CEEAC), à l’effet de déployer des experts sur le théâtre de l’attaque pour établir les faits et déposer un rapport qui situera les responsabilités. A cet effet, les deux partes sont aussi convenues de saisir dans les meilleurs délais les partenaires précis afin de former le plus rapidement possible ladite commission. » écrit le communiqué.