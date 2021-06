Tchad – Attaque d’un poste frontalier: un important matériel de guerre déployé à la frontière avec la Centrafrique

En attendant la mise en place « d’une commission d’enquête internationale indépendante et impartiale », le Tchad a déployé un important arsenal militaire et des hélicoptères de guerre au sud de sa frontière avec la Centrafrique, sur fond de tension entre les deux pays, a rapporté, mardi, Alwihda Info.

Tout a commencé le 30 mai, lorsque, dans leur opération de « ratissage contre les rebelles » de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), des éléments des forces armées centrafricaines, appuyés par des forces russes, ont « détecté », selon l’armée, un « mouvement armé suspect » vers Bang, une commune proche de la frontière avec le Tchad. Signalée par un drone de reconnaissance russe, la position sera attaquée par les militaires centrafricains.

Six soldats tchadiens ont été tués par les troupes centrafricaines, dimanche 30 mai, dont cinq « enlevés et ensuite exécutés », a affirmé N’Djamena, lundi 31 mai, assurant que cette action ne resterait « pas impunie ». De son côté, la République centrafricaine, dans un communiqué du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Maxime Ange Kazagui, « déplore les pertes en vies humaines et les blessés au sein des armées tchadienne et centrafricaine ». Elle accuse les rebelles centrafricains que ses soldats « poursuivaient » d’en être responsables.

Un important arsenal militaire déployé

Ce mercredi 02 Juin, Alwihda Info nous informe qu’un important arsenal militaire a été déployé au Sud à la frontière avec la Centrafrique. Des porte-chars, véhicules militaires, camions citernes et hélicoptères de combat sont déployés dans la zone méridionale du Tchad, depuis ce mardi après-midi, a constaté Alwihda Info. Selon le médias tchadien, le matériel militaire est actuellement stationné dans la ville de Moundou, dans la province du Logone Occidental, notamment à la résidence présidentielle et à l’aéroport.

Les deux pays voisins optent pour la voie diplomatique

Suite à cette montée de tension entre les deux pays voisins, une délégation ministérielle centrafricaine est arrivée, mardi, à N’Djamena, pour apaiser la tension. Ce mercredi 02 Juin, le gouvernement tchadien a publié un communiqué conjoint des deux pays.

« A l’entame des travaux, la partie centrafricaine, après avoir exprimé sa surprise par rapport à cette attaque, a fermement condamnée, et a exprimé sa profonde compassion, ainsi que ses condoléances au Gouvernement et au peuple tchadien. A l’issue de leur rencontre, les deux parties ont reconnu la gravité de la situation et ont souligné l’urgence d’élucider les circonstances dans lesquelles cette attaque a été opérée. » peut-on lire dans le communiqué signé des deux parties.

« A cet égard elles sont convenues de la mise en place d’une commission d’enquête internationale indépendante et impartiale, composée des partenaires traditionnels des deux pays qui sont, l’organisation des Nations Unies (ONU), l’Union Africaine (UA), et la Communauté Economique des Etats de Afrique Centrale (CEEAC), à l’effet de déployer des experts sur le théâtre de l’attaque pour établir les faits et déposer un rapport qui situera les responsabilités. A cet effet, les deux partes sont aussi convenues de saisir dans les meilleurs délais les partenaires précis afin de former le plus rapidement possible ladite commission. » écrit le communiqué.