Super League: une première défaite pour l’UEFA et la FIFA

Le Ministère de Justice suisse, dont dépend l’institution qui régit le football européen, a fait savoir à l’UEFA et à la FIFA qu’elles ne pourront pas mener des représailles à l’encontre des clubs qui poussent pour la Super League (Real, Juve et Barça), annonce ce lundi 7 juin 2021 la Cadena SER.

Depuis la naissance du projet Super League, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin est dans une véritable guerre contre cette compétition. Le patron de l’institution européenne de football fait tout pour infliger une sanction exemplaire aux clubs encore frondeurs à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus.

Mais Ceferin va devoir calmer ses ardeurs. En effet, selon les informations de la Cadena SER, le Ministère de Justice suisse, dont dépend l’institution qui régit le football européen, a déjà fait savoir à l’UEFA et à la FIFA qu’elles ne pourront pas mener des représailles à l’encontre des clubs qui poussent pour la Super League. Si l’UEFA va donc au bout et décide de punir les trois clubs en question… c’est elle qui s’expose à des sanctions.

Le quotidien AS dévoile plus de précisions et indique que la justice suisse s’appuie sur une décision d’un tribunal de Madrid, qui avait été portée jusqu’au Tribunal Européen du Luxembourg pour qu’elle s’applique à toutes les justices du continent.

L’UEFA et la FIFA ont en tout cas déjà été notifiées de la décision et une réaction officielle pourrait survenir dans les prochaines heures. Un nouveau rebondissement dans cette guéguerre que se livrent l’UEFA et les frondeurs de la Super Ligue. Reste à savoir si cette histoire va en rester là ou si l’institution dirigée par Ceferin va poursuivre sa procédure disciplinaire contre le Real, le Barça et la Juve au risque d’aller au devant de problèmes plus graves.