Super League: lourdes sanctions pour les six clubs anglais impliqués, malgré leur repentance

Les six clubs de Premier League qui avaient tenté de participer à la création de la Super Ligue ont été sanctionnés. Ils paieront un peu plus de 20 millions de livres sterling pour leur implication dans le projet mort-né de Super Ligue.

Ils ont beau avoir été les premiers à faire machine arrière et contribuer à l’avortement très rapide du projet de Super Ligue, les six clubs anglais concernés ne vont pas échapper à des sanctions, y compris sur le plan national. L’UEFA n’a pas tardé à mettre ses menaces à exécution. Selon les informations du Daily Mail, les six clubs anglais concernés par la création de cette ligue européenne, connaissent désormais leur sanction.

Ainsi, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Liverpool se voient infligés une amende de 25 millions d’euros. Chaque club devra ainsi verser 4 millions d’euros. Une somme avant tout symbolique et qui aura un impact limité sur les finances de ces 6 riches écuries.

D’après le Dailymail, tout cet argent sera utilisé par la Premier League auprès des fans et pour certaines autres activités d’ordre plus général. Le média indique que ces 24 M€ ne seront pas redistribués aux quatorze autres clubs de Premier League. Rappelons que l’UEFA les a également condamnés en mai à verser 15 millions d’euros d’amende sous la forme de dons et que l’instance basée à Nyon va prélever une retenue de 5% sur leurs revenus issus des compétitions européennes pendant une saison.

Récidive = Sanction plus lourde

Si jamais il prenait à l’un de ces six renégats repentis de vouloir à nouveau fonder une nouvelle ligue concurrente, la sanction serait alors beaucoup plus lourde. Pas moins de 29 M€ contre l’impudent, le tout assorti d’un retrait de trente points. Voilà qui devrait calmer certains esprits.