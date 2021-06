Stupeur en NBA: les Lakers, tenants du titre, éliminés dès le premier tour des play-offs

Battus sur leur parquet par les Phoenix Suns, dans la nuit de jeudi au vendredi 4 juin 2021 (100-113), les Los Angeles Lakers, tenants du titre, sont éliminés dès le premier tour des play-offs. Une véritable désolation pour Lebron James et ses coéquipiers, qui ont connu une saison désastreuse.

Il n’y aura donc pas de deuxième finale de rang pour les Lakers, sacrés l’an passé dans la bulle d’Orlando. Cette saison aura été catastrophique pour les coéquipiers de Lebron James, qui se font éliminer dès le premier tour des play-offs, face aux Suns (2-4). Les Lakers avaient, d’ailleurs, terminé à la septième place de la saison régulière (42v-30d).

THE SUNS KNOCK OUT THE LAKERS IN GAME 6 ☀️ pic.twitter.com/xQNvkm1Btx — ESPN (@espn) June 4, 2021

Une saison difficile pour les Lakers, qui s’explique en partie par les blessures à répétition de l’autre star de l’équipe, Anthony Davis. Davis, qui avait pourtant reçu le feu vert médical pour jouer la nuit dernière, est apparu très diminué, lui qui n’avait plus joué depuis la deuxième mi-temps du match 4, et n’a pas pu tenir plus de 5 minutes.

En outre, c’est la première fois, dans sa carrière, que Lebron James, qui a disputé quinze premiers tours de play-offs, est éliminé à ce stade des play-offs. Peut être la fin d’une époque avec l’éclosion de nouveaux talents comme Luka Doncic.