Sénégal: un prisonnier s’évade de sa cellule pour la 11è fois

Le prisonnier Baye Modou Fall, détenu à la maison carcérale de Dakar, s’est encore évadé de sa cellule, a annoncé, lundi, le responsable pénitencier. C’est la 11è fois que l’homme s’échappe à ses geôliers.

Baye Modou Fall s’est encore échappé de prison. Le jeune homme de 32 ans, gardé à la maison carcérale de Dakar, s’est évadé de sa cellule, a annoncé, lundi, le responsable pénitencier. Détenu pour vol à main armée et association de criminels, le fugitif est devenu le cauchemar des gardiens de prison pour ses multiples évasions. Placé cette cette fois-ci dans une prison de haute sécurité, le trentenaire a encore trouvé le moyen de s’enfuir.

Dans un communiqué préenregistré et diffusé sur une chaîne de télévision privée sénégalaise, le fugitif dit vouloir se présenter en personne à son procès, à la date convenue par le tribunal. Il déclare en avoir assez de la lenteur dans le traitement de son dossier.

« Je suis parti de la prison non pas parce que je suis un bandit, mais à cause de la lenteur de mon procès. Je me présenterai à ma date d’audience une fois que celle-ci sera prévue, puisque je me trouve toujours dans mon pays, le Sénégal« , a-t-il déclaré. Pour l’heure, tous les services de sécurité et de défense sont en alerte maximale pour retrouver le fugitif.