Réforme pour une administration intelligente: 8 nouveaux e-services lancés

Le gouvernement de la rupture continue avec la digitalisation de l’administration. Huit nouveaux e-services viennent d’être lancés pour faciliter la vie aux usagers du service public.

Le lancement de ces services a eu lieu ce mercredi 9 juin 2021 à l’hôtel Golden Tulip le Diplomate de Cotonou par la Ministre du Numérique et de la Digitalisation avec le concours des Ministres d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, de l’Energie, du Travail, et de la Fonction Publique.

Fruit d’intenses moments de travail entre l’Agence des Services et Systèmes d’Information et les ministères sectoriels, ces huit nouveaux e-services viennent s’ajouter à ceux existants, toujours dans le but de rapprocher davantage l’administration des usagers et de leur faciliter la vie.

Point des 8 nouveaux services lancés:

• Permis de travail,

• Visa du contrat de travail pour nationaux,

• Visa de contrat de travail pour expatriés,

• Attestation d’immatriculation et de paiement des cotisations à l’employeur,

• Attestation de non-exclusion de la commande publique,

• Attestation fiscale,

• Raccordement à la SBEE,

• Attestation de non-faillite.

Le gouvernement, au travers du Portail National des Services Publics, qui est l’un de ses projets phares, depuis 2016, travaille pour rassembler sur un guichet unique, tous les services publics pour faciliter quotidiennement la vie des Béninois.

Depuis son lancement le 26 mars 2020, le Portail National des Services publics a fait du chemin et compte aujourd’hui plus de 700 services publics, dont plus de 97 e-services transactionnels dont 21 e-services entièrement dématérialisés, de la demande à la délivrance, en passant par le paiement en ligne, tous disponibles sur www.service-public.bj