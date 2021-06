Real Madrid: la direction madrilène profondément déçue par Zinedine Zidane

Ce lundi 31 mai 2021, Zinedine Zidane expliquait les raisons de son départ du Real Madrid dans une longue lettre ouverte. Une démarche qui a provoqué une vive indignation au sein du club espagnol, au lendemain de cette lettre. La direction madrilène regrette le manque d’auto-critique de la part du Français.

Quelques jours après l’officialisation de son départ, Zidane a choisi de s’exprimer dans une lettre ouverte publiée par AS, ce dimanche. Dans cette lettre, le Français explique qu’il part, car « le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin », pointant, au passage, du doigt, Florentino et la presse pour des messages divulgués intentionnellement aux médias à son encontre.

Cette sortie du Français a provoqué une vive indignation en Espagne, ce matin. En effet, selon Marca, les propos de Zizou sont jugés « excessifs et déplacés » au sein du club. Les dirigeants ne partagent pas ses propos et regrettent le manque d’autocritique du Français. Ils lui reprochent notamment sa gestion de certains joueurs sur lesquels il n’a pas compté, comme Luka Jovic ou Martin Ødegaard, qui ont réalisé de bonnes performances en prêt.

Le quotidien espagnol ajoute que, si Zidane parle d’un manque de soutien du club, « c’est lui-même qui avec beaucoup de ses décisions a tourné le dos à la ligne marquée par le club ». Dans les bureaux de Chamartin, on estime que « son idée et celle de l’entité n’ont pas suivi le même chemin ».

De son côté, AS précise que le président Florentino Pérez était au courant des reproches formulés par Zidane. Les deux hommes en avaient discuté lors de la réunion de mercredi dernier, lors de laquelle « ZZ » a annoncé son choix de partir. Mais Pérez n’a jamais pensé qu’il dévoilerait ses plaintes publiquement. Malgré son respect pour son ancien joueur et entraîneur, le patron de la Maison Blanche est « profondément déçu », précise le quotidien.

Mais les deux quotidiens espagnols assurent que le Real Madrid ne rentrera pas en conflit avec son ancien entraîneur. Mais, les relations entre les deux parties semblent au plus mal.