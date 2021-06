RDC: la Belgique va enfin restituer la dent de Patrice Lumumba à sa famille

La Belgique, ex-puissance coloniale en RDC a dit vouloir restituer une dent ayant appartenu à Patrice Lumumba. La dent de la figure de la lutte anticoloniale, qui avait été exécutée en janvier 1961 avant que son corps ne soit dissout dans de l’acide, sera restituée à sa famille le 21 juin prochain par les autorités belges.

Cette dent appartenant à Patrice Lumumba a été retrouvée il y a cinq ans chez la fille d’un policier belge chargé à l’époque de faire disparaître le corps. Cette restitution aura donc lieu le 21 juin prochain avant que la dépouille de l’ancien Premier ministre congolais n’entame tout un parcours à travers la RDC et ce jusqu’au 30 juin.

« Il y aura une remise à la famille et tout de suite après, dans le même lieu le palais d’Egmont [à Bruxelles], il y aura la remise solennelle avec les autorités belges et les autorités congolaises. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera présent pour cette cérémonie », détaille Balufu Bakupa Kanyinda, cinéaste belgo-congolais chargé par les autorités congolaises de coordonner ces cérémonies.

Le 23 juin, la dépouille de Patrice Lumumba arrivera sur sa terre natale à Onalua où il est né. Onalua a été baptisée il y a deux ans « Lumumba-ville » et là, il y aura le deuil clanique, le deuil de sa famille. Le 25 au matin, Patricia Lumumba va rejoindre son fief politique, la ville de Kisangani et le 26, il sera à Lubumbashi, lieu de son martyr. Le 27, il rejoindra Kinshasa la capitale où il recevra les hommages populaires. Et de là, le 30 juin, il sera inhumé au lieu-dit Échangeur de Limete où il retrouvera son nom véritable qui est le mémorial Patrice Lumumba », poursuit le cinéaste.

« Il n’en restait presque plus rien, seules quelques dents »

En 2000, le policier belge Gérard Soete avait accepté de témoigner auprès de l’Agence France Presse de sa participation, quelque 40 ans plus tôt, à l’élimination du corps de Lumumba, assassiné avec deux de ses proches dans la province alors sécessionniste du Katanga, près d’Elisabethville (actuelle Lumumbashi). « En pleine nuit africaine, nous avons commencé par nous saouler pour avoir du courage. On a écartelé les corps. Le plus dur fut de les découper » avant de verser l’acide, avait expliqué l’octogénaire, depuis décédé. « Il n’en restait presque plus rien, seules quelques dents« , avait ajouté Gérard Soete.

Selon le sociologue belge Ludo De Witte, auteur d’un livre sur l’assassinat de Lumumba, Soete avait décidé de ramener avec lui en Belgique ces quelques reliques « comme des trophées de chasse« . Intellectuel patriote devenu Premier ministre du Congo indépendant en juin 1960, renversé trois mois plus tard, Lumumba avait été assassiné le 17 janvier 1961, avec la complicité de la CIA et du MI6 britannique. Il était perçu comme pro-soviétique par les Américains, et avait été désavoué par les milieux d’affaires belges qui voyaient en lui une menace.