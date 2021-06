Qui est TB Joshua, le controversé, immensément riche, influent et vénéré prophète ?

Le désormais feu TB Joshua n’est pas n’importe qui. Le télévangéliste, l’un des plus connus du Nigeria et médaillé d’honneur de la République Fédérale est décédé le samedi 05 juin 2021, selon l’annonce de sa communauté. Qui est cette controversée personnalité, régulièrement au coeur des polémiques ?

De son vrai nom Temitope Balogun Joshua, TB Joshua est né, dans une modeste famille, le 12 juin 1963 dans un petit village nommé Arigidi, situé dans le sud-ouest du Nigeria. Selon la légende, TB Joshua a passé quinze mois dans le ventre de sa mère. De plus, il est dit que sa naissance a été « prophétisée » 100 ans auparavant.

TB Joshua, « l’homme de Dieu » qui inspire un tel respect

A la tête de l’organisation Synagogue, Church of All Nations (SCOAN), une Église évangélique basée à Lagos, au Royaume-Uni et au Ghana, T. B. Joshua, se serait constitué une fortune de 10 à 15 millions de dollars (5 à 8 milliards f CFA). Réputé visionnaire pour ses prédictions, TB Joshua inspire un tel respect à ses milliers d’adeptes qu’ils l’appellent rarement par son nom.

De nombreux hommes politiques viennent chercher ses conseils ou sa bénédiction, y compris l’ex chef de l’Etat et candidat, Goodluck Jonathan. Les photographies qui ornent les murs de ses salles d’attente sont un « who’s who » des dirigeants africains, allant de l’ancienne présidente du Malawi Joyce Banda à l’ex-Premier ministre du Zimbabwe Morgan Tsvangirai.

La religion transformée en espèces sonnantes et trébuchantes

Au Nigéria, pays partagé entre le nord musulman et le sud majoritairement chrétien, la religion est une industrie. Comme bien d’autres « prophètes » nigérians, TB Joshua est aujourd’hui riche, très riche, immensément riche dans un pays qui comptait déjà 88 millions de personnes vivant avec moins de 1,90 dollar par jour. Le Nigéria est, avec l’Inde, le pays qui compte le plus grand nombre de pauvres au monde.

Le magazine Forbes a désigné en 2011, Temitope Balogun Joshua comme l’un des cinq pasteurs les plus riches du Nigeria, estimant la valeur totale de SCOAN et de sa chaîne de télévision Emmanuel. tv entre 10 et 15 millions de dollars (5 à 8 milliards f CFA). Sa fortune provient des «miracles» qu’il réalise, chaque semaine, devant des dizaines de milliers de personnes réunies dans son église de Lagos. Des messes diffusées simultanément sur sa propre chaîne de télévision et sur le web. Un véritable jack-pot financier pour le télévangéliste.

En 2009, TB Joshua a reçu l’Ordre de la République fédérale, l’une des plus hautes distinctions du pays, d’Umaru Yar’Adua, alors président du Nigeria. A l’époque, le chef de l’Etat souhaitait le remercier pour sa capacité à attirer des milliers de touristes religieux chaque année au Nigeria.

Le controversé « prophète »

Si les fidèles affluent du monde entier pour être guéris de la main de Joshua, le prédicateur est également sous le feu des critiques. Grâce à sa capacité à prédire l’avenir, le prophète autoproclamé aurait vu venir la mort de Michael Jackson, les attentats de Boston, le crash du vol de Malaysia Airlines. « L’homme de Dieu » aurait aussi envoyé 4 000 bouteilles contenant de l’eau d’onction en Sierra Leone pour soigner les victimes d’Ebola.

Mais le très réputé visionnaire pour ses prédictions n’a rien vu venir ce 12 septembre 2014. Cent quinze (115) de ses fidèles ont perdu la vie, ce jour, lors de l’effondrement d’un immeuble de son église à Lagos. Le président sud-africain, Jacob Zuma, avait annoncé, la mort de 67 de ses compatriotes dans l’accident. Apparemment, le « prophète » n’a pas vu la catastrophe qui a frappé sa propre Église, malgré sa capacité à prédire l’avenir. Egalement, TB Joshua a refusé de collaborer avec la justice pour éclairer cette affaire.

Dans la foulée de l’enlèvement des filles de Chibok par Boko Haram, les représentants de l’association des parents ont voyagé plus de 48 heures en voiture de Chibok à Lagos, pour rencontrer le TB Joshua. L’objectif était de demander une aasistance surnaturelle pour que les filles soient délivrées des mains de Boko Haram. Mais, rien n’y fit.

En 2010, il a accusé de faire de faux miracles et a été mis sur liste noire par le gouvernement du Cameroun. En 2012, l’Alliance évangélique du Zimbabwe s’est prononcée contre sa venue au Zimbabwe, en raison de fréquentes prophéties sur la mort de dirigeants politiques, qui ne sont représentative de la bonne nouvelle du christianisme. En 2016, il a été accusé d’avoir une entreprise dans un paradis fiscal.

YouTube bloque le compte du prédicateur nigérian

En avril dernier, YouTube a fermé la chaîne en ligne Emmanuel TV du pasteur, qui enregistrait plus de 1,8 million d’abonnés et 600 millions de vues, après une plainte de l’association britannique OpenSociety, dénonçant des discours haineux et homophobes. Dans une vidéo notamment, une femme est violemment frappée pour l’aider à faire sortir « le démon de l’homosexualité » qui est en elle. Facebook a également retiré la semaine dernière plusieurs vidéos de sa page – 5,6 millions d’abonnés – qui violaient le règlement de la compagnie américaine interdisant « les attaques contre les gens, fondées sur leurs orientations sexuelles ou leur genre ».

Entre 2016 et janvier 2020, la chaîne avait publié au moins sept clips montrant le télévangéliste chrétien charismatique se livrant à un exorcisme violent pour «guérir» les fidèles gays et lesbiens de leur orientation sexuelle en chassant «le démon de l’homosexualité». « TB » a appelé dimanche 18 avril ses fidèles à « prier pour YouTube » et à ne pas répondre par la haine à la suite de la fermeture de sa chaîne. « Aidez-moi à prier pour YouTube, a déclaré le pasteur évangélique dans son sermon le dimanche suivant la fermeture. Priez pour eux, nous devons les considérer comme des amis, nous devons être forts. »

TB Joshua est décédé samedi 5 juin 2021, à 57 ans.