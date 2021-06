PSG: les premiers mots du nouveau parisien, Georginio Wijnaldum

Première recrue de l’été pour le PSG, le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum a livré ses premières impressions au club de la capitale ce jeudi 10 juin 2021. L’ex-joueur de Liverpool a rendu hommage à l’une des meilleures équipes au monde.

Le PSG a rendu officielle cet après-midi la signature du milieu néerlandais, Georginio Wijnaldum. Une excellente recrue pour le club de la capitale, qui va profiter de l’expérience de l’ancien joueur de Liverpool.

L’international néerlandais a offert ses premiers mots au site du Paris Saint-Germain. Un discours assez conventionnel pour le natif de Rotterdam, désormais lié au PSG jusqu’en juin 2024 et qui va découvrir la Ligue 1 Uber Eats au mois d’août.

« Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu’ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut, » a déclaré le milieu de terrain

Actuellement avec la sélection des Pays-Bas, avec laquelle il doit disputer l’Euro face à l’Autriche, la Macédoine du Nord et l’Ukraine, le Néo-Parisien est le premier gros coup de l’été en Ligue 1 !