Premier League: les nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison

Comme chaque année, la Ligue va élire le meilleur joueur de la saison en Premier League. Le nom des nommés pour ce titre prestigieux a été dévoilé, ce mardi 1 juin 2021. On retrouve, sans surprise, deux joueurs de City, De Bruyne et Dias.

La saison de Premier League est officiellement terminée. Manchester City a encore une fois marché sur le championnat, en décrochant le titre de champion avec un écart conséquent. Après le titre de meilleur joueur de la saison, décerné à Ruben Dias par les joueurs eux-même, c’est au tour de la Ligue de désigner le meilleur joueur de la saison.

Dans ce cadre, la Ligue a dévoilé, ce mardi, les noms des joueurs qui sont en course pour ce trophée. On retrouve Ruben Dias, déjà primé par les joueurs, mais aussi Kevin Debruyne, le maître à jouer des Citizens. Harry Kane, meilleur buteur et passeur de la saison, Bruno Fernandes, Jack Grealish, Mo Salah, Tomas Soucek et Mason Mount complètent la liste.

Les nominés pour le titre de meilleur joueur de Premier League: