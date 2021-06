Ouganda – Attaque contre le véhicule du ministre des Transports: sa fille et son chauffeur tués

Le convoi du ministre ougandais des Transports et ancien Commandant de l’armée, le Général Katumba Wamala, a été attaqué, ce mardi matin, par des hommes armés. La fille du ministre et son chauffeur ont été tués dans l’assaut, selon la presse locale.

Des hommes armés non identifiés ont pulvérisé de balles, une voiture transportant le ministre ougandais des Transports et ancien Commandant de l’armée, le Général Katumba Wamala, ce mardi matin, vers 9 heures. Selon le porte-parole de l’armée, le ministre a été blessé au bras, sa fille et son chauffeur ont été tués.

Is it true that there has just been an attempted assassination attempt on General Katumba Wamala? 🤭 pic.twitter.com/JcoBF6yCrN — Engineer Faisal (@PyeparFaisal) June 1, 2021

Quatre assaillants à motocyclettes ont ouvert le feu sur un véhicule transportant le Général Katumba Wamala, ministre des Travaux publics et des Transports, dans la banlieue de Kampala, à Kiasasi, a rapporté la chaîne de télévision locale NBS. « Il y a eu une fusillade qui l’a impliqué … il est blessé et il a été emmené à l’hôpital, son chauffeur a été tué », a déclaré à Reuters la porte-parole de l’armée, le Brigadier Flavia Byekwaso.

Le Général Katumba et sa fille se dirigeaient vers l’enterrement de leur proche parent à Najjanankumbi, le long de la route d’Entebbe, au moment de l’attaque. Katumba est ministre des Travaux publics et des Transports dans le cabinet ougandais depuis le 14 décembre 2019. Il a auparavant été chef des forces de défense de l’Ouganda, le grade militaire le plus élevé des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF), de 2013 à 2017.