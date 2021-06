[Opinion] « Cette Afrique qui bouge… »

Depuis un certain temps ce que je lis sur les réseaux sociaux concernant l’actualité africaine m’écœure et je ne comprends pas comment certains font pour se laisser berner par les mensonges des médias impérialistes repris par certains intellectuels en mission.

Avant toute chose je tiens à affirmer tout mon soutien à la junte au pouvoir au Mali et à son chef Assimi Goïta, je voudrais lui dire que c’est toute la jeunesse africaine consciente qui a les yeux rivés sur lui et qu’il a l’obligation de ne pas faillir.

J’ai toujours proclamé par ici que lorsque nous réussirons à chasser du pouvoir tous les valets locaux et tous les marionnettes en service pour l’impérialisme occidental en Afrique que nous réussirons à arracher à coup sûr notre souveraineté des mains de ces vautours et de ces barbares.

Pourquoi nous devrons soutenir Assimi Goïta ?

Nous savons tous qu’il existe un accord de défense qui n’est plus un secret aujourd’hui entre la France et la plupart de nos pays francophones et cet accord stipule que lorsque l’un de nos pays serait attaqué par des forces extérieures qu’il peut solliciter l’aide de la France pour lui venir en appui.

Mais pour le contrôle du Sahel qui est un territoire très vaste et très riche en ressources minières, les mêmes qui se disent vouloir lutter contre les terroristes et les djihadistes, arment les mêmes qu’ils veulent combattre pour installer des marionnettes qu’ils contrôlent à la suite à la tête de nos Etats. C’est pourquoi quand ceux-ci sont au pouvoir ils n’arrivent pas à faire face efficacement aux réels problèmes de leur peuple parce qu’ils n’ont pas la main libre pour décider de quoi ce que ce soit. Tout leur est dicté.

Et quand un parmi décide de ne pas trop se plier à leurs exigences ils décident d’utiliser d’autres marionnettes appartenant tous au même système pour le faire chanter. En réalité nous avons très peu de réels opposants en Afrique, ils appartiennent tous au même système , c’est pourquoi vous ne les verrez jamais s’attaquer au système même , mais plutôt à ses corolaires. Le reste ils se foutent de nous, c’est la raison pour laquelle il faut maintenant oser s’attaquer à tous ceux qui sont du système et viennent nous berner qu’ils sont des opposants sans jamais critiquer le système. Ce sont des menteurs.

Mais lorsque quelqu’un prend le pouvoir en Afrique francophone par coup d’Etat ou par un coup de hasard , même s’il n’est pas du système les mêmes impérialistes , comme ils ont à leur solde les instruments comme la CEDEAO et l’UA utilisent ces machins pour qu’ils mettent la pression sur ce dernier afin qu’il laisse le pouvoir aux civils pour que ces derniers organisent des simulacres d’élection pour retourner le pouvoir dans les mains d’autres valets qui ne sont rien d’autres que des marionnettes à leur solde.

Mais si celui-ci est sous leur ordre vous avez l’un des schémas comme ce qui s’est passé au Tchad , une insulte à toute la dignité africaine au 21ème. Quand c’est ainsi, vous ne verrez aucun nègre de service ou aucun francophile prêter sa plume pour dénoncer cette insulte à notre continent l’Afrique.

Je voudrais par finir demander à ces intellectuels cadrés en mission ce que nous avons gagné de notre coopération d’avec la France depuis notre fameuse indépendance depuis les années 60. Notre coopération avec la France ne nous permet pas de sortir nos pays de la misère, permettez-nous d’essayer autre chose.

La Russie est prête à envoyer dès demain près de mille soldats et des équipements en renfort pour soutenir l’armée malienne au Sahara comme elle l’a fait au Centrafrique et les mêmes qui sont muets sur la visite de Macron au Tchad pour installer le fils de Dedy nous parlent de recolonisation. C’est une coopération technique et je ne sais pas ce qui dérange si tant ces intellectuels cadrés.

Assimi Goïta et ses éléments doivent rester très vigilants pour ne pas finir comme d’autres qui ont essayé de rompre avec la France ,car elle ne lâchera pas aussi facilement une seule de ses colonies parce qu’elle a besoin de nos ressources minières pour continuer de s’imposer au plan internationale comme puissance.

Le seul résultat palpable de notre coopération d’avec la France, nous avons eu des Bongo, des Déby et des Faure à la tête des Etats suffisamment riches, mais dont les populations vivent dans l’extrême pauvreté. Aujourd’hui encore ce sont leurs fils qui sont à la tête de ces Etats et d’autres Etats , afin de permettre à la France de continuer de contrôler la plupart des ressources de nos pays et vous croyez que des jeunes comme Assimi Goïta croiseront toujours les bras et rester toujours insensibles à la misère de leurs frères et sœurs assis sur des mines d’or ?

Duicasse Gada