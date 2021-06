Officiel: Pep Guardiola élu entraîneur de l’année en Premier League

Quelques instants après avoir annoncé le nom du meilleur joueur de la saison, en Angleterre, ce samedi 5 juin 2021, la Premier League vient de dévoiler le nom de l’entraîneur de l’année. Et c’est, sans surprise, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, qui est élu.

Après avoir dévoilé le nom du meilleur joueur de l’année, il y a quelques instants, la Premier League vient de dévoiler le nom de l’entraîneur de l’année et, sans surprise, c’est le manager de Manchester City, Pep Guardiola, qui est plébiscité.

🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆



Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi