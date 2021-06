Officiel: Carlo Ancelotti succède a Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid

Dans un communiqué, publié sur son site, dans la soirée de ce mardi 1 juin 2021, le Real Madrid a annoncé que c’est Carlo Ancelotti qui prendrait les rênes de l’équipe après le départ de Zidane. L’italien était le grand artisan de la Décima en 2014.

La valse des entraîneurs se poursuit en Europe. Après l’officialisation du départ de Zinedine Zidane, le 27 mai dernier, le Real Madrid cherchait l’homme capable de remplacer efficacement le Français. Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Mauricio Pochettino ou encore Raul étaient pressentis pour prendre le poste, mais c’est finalement un ancien de la maison qui revient sur le banc Merengue.

Dans un communiqué publié, ce mardi, le Real Madrid annonce Carlo Ancelotti comme le remplaçant de Zinedine Zidane. «Le Real Madrid C. F. annonce que Carlo Ancelotti sera le nouvel entraîneur de la première équipe pour les trois prochaines saisons. Demain, la cérémonie de signature du protocole aura lieu avec le président Florentino Pérez au Real Madrid City. Plus tard, Carlo Ancelotti apparaîtra à 18h00 devant les médias lors d’une conférence de presse», peut-on lire.

Six ans après son départ, Carlo Ancelotti fait donc son grand retour au sein de la capitale espagnole. En effet, entre 2013 et 2015, le désormais ex-entraîneur d’Everton avait déjà entraîné le club espagnol. Durant sa première année sur le banc madrilène, il avait même réussi à remporter la fameuse Décima (le 10e titre du club en C1), un titre qui échappait au Real, depuis 12 ans.

La saison suivante avait été moins glorieuse, et l’Italien s’est fait virer après une saison blanche. Désormais de retour sur le banc Merengue, l’italien va essayer de remporter le plus de trophées possible avec un club qui entame sa refondation.